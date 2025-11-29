Una española que vive en Chicago prueba las croquetas de José Andrés: su veredicto, tras dos años sin ir a España, es claro

El chef José Andrés, galardonado con el princesa de Asturias de la Concordia por su labor con su ONG World Central Kitchen, es uno de los cocineros más mediáticos del panorama gastronómico español.

Sus productos son conocidos en España pero también son muy famosos en Estados Unidos. De hecho, unas españolas que viven en Chicago y que llevan dos años sin viajar a España han enseñado en TikTok varios productos del cocinero asturiano.

"Llevas dos años son ir a España y de repente el supermercado tiene comida española", reza el enunciado del vídeo que muestra un stand de comida con la cara de José Andrés donde hay croquetas, churros y empanada de atún. Además, había el mítico chocolate Paladín a la taza que tanto se consume en España, sobre todo para mezclarlo con los churros.

Un 9 a las croquetas

"Tía tengo taquicardia", ha dicho de la emoción al ver todos los productos. Ya en casa han. hecho las croquetas de jamón en la airfrayer: "Esto es demasiado emocionante. Viva España".

"No le había dado a grabar pero están increíblemente buenas. El jamón está buenísimo", dicen ambas, dándole un 9 sobre 10 de nota. La empanada tiene menos nota, un 6, pero también están más que aprobadas.

El Paladín a la taza con churros ha sido el postre en una casa idílica con su chimenea y todo. Tanto les ha gustado que han terminado dando las gracias al universo por la comida.

Los comentarios, como siempre, se han ido un poco de madre y hay de todo: "Nunca entenderé porque las personas que viven fuera de España no pueden cocinar en sus casas recetas españolas".

Otro dice: "Con este vídeo espero que los españoles entiendan el sentimiento que le da a un hispano cuando quiere conseguir cosas de su país de origen, y no es por hacer menos a España o denigrarlo, es que uno siempre echa de menos sus raíces y es bueno que allí donde vayamos podamos encontrar un trocito de lo nuestro. Y eso no significa que no os adaptemos".