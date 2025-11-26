El chef José Andrés dice que España es un gran país sin presupuestos y manda un mensaje al Gobierno (y oposición)

El popular chef asturiano José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y uno de los más prestigiosos a nivel mundial, acudió este martes a El Hormiguero para presentar su nuevo libro titulado Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos.

Durante la entrevista en el programa de Antena 3, fue preguntado por la situación de España. "Dices que España es un gran país sin presupuestos. Si tú fueses presidente de izquierdas o de derechas, ¿cómo abordarías eso?", quiso plantearle el presentador, Pablo Motos.

José Andrés, que empezó diciendo que "acabamos de ver lo que ha pasado en EEUU, que hemos estado más de 30 días sin que llegaran a un acuerdo", le describió a un Ejecutivo como una empresa: "Al final un Gobierno es como una empresa, ya sea pequeña o grande, y las empresas tienen presupuestos que tienen que cumplir porque tienen que pagar a los trabajadores, a los inversores, devolver el dinero al banco, etc. Hay reglas del juego".

"En una democracia tiene que haber reglas del juego. Por tanto, un país, una autonomía, una ciudad o un pueblo tiene que trabajar con presupuestos y, si no los hay, igual tiene que haber elecciones pasado mañana", añadió el cocinero asturiano.

Además, explicó que "de esa forma obligamos a los partidos políticos, a los que están en el poder y a los que están en la oposición, a que trabajen por una España mejor, que es lo que los ciudadanos se merecen, ya sean de izquierda o de derechas".

José Andrés, sobre la inmigración en EEUU

En la entrevista también fue preguntado por la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, añadiendo que "es un momento de tristeza" y reconoció que él es precisamente un emigrante y que lo fue también en España al abandonar Asturias para asentarse en Cataluña. "Me recibieron con los brazos abiertos, hablo catalán y me encanta la cultura catalana, igual que la asturiana y la española", apostilló.

José Andrés, entonces, recordó que "hubo republicanos como el presidente Bush padre que quiso pasar la reforma migratoria y no lo consiguió" y confesó que le dio "mucha tristeza que Obama, teniendo el control de ambas cámaras durante dos años, no la pasara porque esas personas se merecen ser parte de EEUU".

"Pasamos del extremo de intentar pasar la reforma migratoria con gente que pertenece, vive y contribuye en las comunidades y que, aunque haya alguno que sea malo, esos pocos no pueden repercutir en la mayoría de gente que es trabajadora y buenas personas. Hemos pasado de eso a una caza y captura, eso no está bien y no es posible que a una madre que está llevando a su hijo a la escuela la separen de forma violenta y la echen", se puso serio.

El cocinero asturiano finalmente acabó diciendo que "podrán decir que están indocumentados y son ilegales, pero hay leyes que protegen los derechos de todas las personas que están en un país y hay formas y formas de controlarlas".

"Yo no estoy de acuerdo con las normas de Trump, pero si él sigue las normas del juego y las leyes a mí no me gustaría lo que haría, pero me callaría, pero no me gusta cómo están tratando a los inmigrantes, esa forma no tiene cabida en el siglo XXI", concluyó el invitado al programa de Antena 3.