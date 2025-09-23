Una española que vive en Copenhage cuenta lo que le pasa cada vez que vuelve a España
Una reflexión que comparten muchos emigrantes.
Aunque emigrar se puede hacer por muchos motivos: por amor, por mejorar las condiciones laborales, por buscar un cambio, por curiosidad... Lo cierto es que estar lejos de casa en muchas ocasiones puede convertirse en una tarea complicada.
Pese a que habitar un sitio nuevo puede verse como todo un reto, una aventura y nuevo un mundo de posibilidades por delante, también es verdad que la nostalgia de lo conocido como casa siempre pesa.
Y eso es lo que ha querido contar Ana (@anacolla3), una española que está viviendo en Copenhague, a través de su cuenta de TikTok, en la que ha subido un vídeo explicando qué es lo que le pasa cada vez que vuelve de España.
"A la gente que vive fuera de España, ¿os pasa también que cuando volvéis a vuestro país en el que estáis viviendo actualmente, os da un poco de bajón?", ha comenzado preguntando la tiktoker.
"Porque siempre me pasa que cuando vuelvo de vacaciones, es verdad que son vacaciones y que quizás esto también es supersecado, pero vuelvo con una tristeza y con unas ganas de volverme a España...", ha confesado Aha.
"Luego vengo aquí, pasan unos días, se me pasa y va todo genial, pero siempre tengo como unos días de adaptación de nuevo a mi rutina de, en este caso, Copenhague", ha asegurado la española.
"Y me replanteo toda mi vida aquí y me dan ganas de dejarlo todo y volverme a España, pero luego me relajo, veo mi vida aquí, que está muy bien, tengo un trabajo estable, tengo amigos, tengo círculo y tal... pero cuesta muchísimo siempre volver, ¿no? O no sé si soy solo yo", ha concluido