Una española que vive en Miami apunta estas diferencias culturales que ve respecto a España

En Tik Tok es habitual ver vídeos de personas españolas que se han tenido que ir a vivir fuera de nuestras problemas o de extranjeros que se han mudado a España para hacer su vida o por estudios.

Por ello, es habitual encontrarse con vídeos de estas personas que comparan la cultura de su país de origen y de destino. En este caso, la tiktoker @noemihopper ha tratado de enumerar algunas diferencias culturales entre España y Estados Unidos.

En Estados Unidos, apunta, no se dan dos besos a la hora de saludar a otra persona, se da la mano o un abrazo. Sobre el aire acondicionado, afirma que lo tienen muy fuerte: "Vienes a Miami en verano con solo ropa corta y mal. Yo creo te reducen los impuestos si usas el aire acondicionado porque en la calle te mueres de calor y en el resto hace frío".

También destaca que no hay recogedores con palo y que hay que agacharse siempre para recoger la suciedad. "Aquí las plancha son de vapor y no usan tabla. Luego todo se limpia con el papel de cocina, no hay trapos", prosigue.

Finalmente, acaba diciendo que en las tiendas de ropa las prendas que te pruebas y no te llevas se devuelven colgadas en la percha y que los semáforos para peatones, la cuenta atrás, se marca en rojo en vez de verde.

Por último, acaba diciendo que en EEUU todo lo paga el hombre y ejemplifica que desde el alquiler hasta una cena y que a los restaurantes no entran personas sin hogar.