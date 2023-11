Una española que vuelve de Australia dice el problema que está teniendo: a muchos les puede pasar

La usuaria de Tik Tok @varekaiasekas, una joven española que tras un año viviendo en Australia se ha visto obligada a volver a España, ha hecho un vídeo para gente que está viviendo fuera de su país y se quiere plantear regresar.

"Para todo el mundo que esté fuera y que en algún punto se vaya a plantear volver a su país. Si os pasa lo mismo que me está pasando a mí, vais a flipar", llega a decir la creadora de contenido para empezar.

Explica que tras un año en Australia le está costando mucho volver a adaptarse a lo que en su día le costó dejar atrás. "Irte es duro porque obviamente dejas todo, te vas con mucha incertidumbre, pero es que ahora he vuelto y mi pareja y yo aquí ya no tenemos nada", asegura.

La usuaria destaca que han dejado atrás sus trabajos, sus casas y que han vuelto para vivir en casa de sus padres: "Al principio está muy bien, pero es un poco raro porque es como que ayer tenía mi vida y quiero mi vida y alguien me la ha robado".

"Que me devuelvan mi vida, mi rutina, mis hábitos, mis horarios. Es muy extraño ver que

lo que hace un tiempo me parecía raro de Australia, de que la gente fuera descalza, cenara a las 19 y no me enterara de nada por el inglés, ahora se me hace raro aquí", añade.

Además, acaba finalizando confesando que las primeras semanas entre el jet lag y darse cuenta que vivía en una ciudad distinta que veía con ojos diferentes a los de antes de irse fueron complicadas. "Es como sentir que vuelvo por mi familia, pero no siento esta ciudad como mía ni siento que sea mi lugar. Y os juro que no me esperaba que esto me fuese a pasar", remata, reconociendo que cuando estaba en Australia echaba de menos España.

Por último, la creadora de contenido remata preguntándose que igual no deseaba volver tanto como pensaba.