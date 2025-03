Una estadounidense alucina al descubrir los orígenes del pueblo vasco: "Son súper misteriosos"

La creadora de contenido estadounidense @royaventurera ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando sorprendida un montón de datos que ha descubierto sobre el pueblo vasco que la han dejado fascinada.

"Bueno, acabo de aprender algo muy interesante y quiero compartirlo con vosotros: se trata del pueblo vasco. Si no sabéis quiénes son los vascos, se trata de un grupo étnico que se encuentra en España y Francia, en la frontera occidental", ha explicado la influencer.

"Y son súper misteriosos. La gente no sabe realmente de dónde proviene este grupo étnico y, por supuesto, hay muchas teorías sobre su origen", ha relatado la creadora de contenido.

"Pero lo que es súper fascinante es que el idioma que hablan no está relacionado con ningún otro idioma vivo. Así que, mientras que el francés, el español y el portugués están relacionados con el latín; el vasco, que está en medio de todos estos idiomas latinos, no está relacionado con ellos ni con ningún otro idioma que conozcamos", ha apuntado la usuaria.

"Yo solía vivir en España, aunque no en esta región, pero estudié mucho sobre España y su historia cuando vivía allí. Me especialicé en estudios hispánicos y aprendí mucho sobre la historia de España, los diferentes grupos étnicos y los idiomas que se hablan allí, y siempre me ha parecido fascinante el euskera", ha comentado la estadounidense.

"Hace un par de años me hice una prueba de ascendencia y me sorprendió mucho ver que el resultado era que aparentemente tengo un 2% de ADN vasco. Pensé que era realmente interesante, especialmente porque ya estaba muy interesada en esta región de España y Francia", ha contado la tiktoker.

"Además, crecí en el noroeste del Pacífico y por el lado de mi madre mi familia ha estado allí durante un par de generaciones. Por lo demás, sé que la familia de mi padre vino de Noruega a finales del siglo XIX, así que era muy escéptica sobre todo este asunto del 2% vasco por lo que sé sobre los orígenes de mi familia", ha asegurado la usuaria.

"Pero acabo de descubrir algo que es muy interesante. Y es que ahí es donde vive la mayor concentración de vascos fuera de la región vasca, en Boise, Idaho. No sé por qué, pero para mí es muy interesante y fue muy inesperado, así que leí un poco sobre el tema", ha manifestado la creadora de contenido.

"Supongo que en el siglo XIX algunos vascos llegaron por la fiebre del oro y terminaron quedándose como pastores. Pero en el siglo XX, para escapar de la dictadura de Franco, otra ronda de inmigración vasca llegó a Boise, Idaho, porque Franco ilegalizó hablar vasco y perseguía a los vascos", ha informado la influencer.

"Y ahora, en Boise hay un barrio vasco con restaurantes vascos, un museo vasco y también tienen festivales vascos anuales. ¡Y eso me parece genial! De hecho, estoy en Boise ahora mismo, así que hoy voy a ir a ver el barrio vasco", ha concluido la tiktoker.