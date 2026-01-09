Una estadounidense que vive en España compara los precios de Madrid con los de Nueva York y es desolador: "Las cosas se han salido de control"

Los precios en Madrid están disparados. No es una percepción individual, sino que está respaldada por datos: por ejemplo, los precios en hostelería aumentaron en noviembre en un 3,8% en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, un incremento en la línea con los anteriores meses.

Hay más: el precio medio de la vivienda en Madrid se sitúa en 5.820 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025, según los últimos datos de idealista, con lo que la capital encadena una subida mensual del 1,1%, un avance del 2,5% en el último trimestre y un fuerte incremento del 17,5% en comparación con diciembre de 2024, alcanzando así su máximo histórico.

Por otro lado, el último Estudio de Bienestar y Salud Laboral de Edenred señalaba que Madrid es la región donde el descontento salarial es más elevado, con un 59,72% de profesionales que aseguran no sentirse satisfechos con su sueldo.

Maddy, una estadounidense que vive en Madrid, ha puesto el foco en esa subida de precios y lo ha hecho de una forma demoledora: comparando sueldos y precios en Madrid y en Nueva York.

"Os va a sorprender a algunos de vosotros"

"Creo que esto os va a sorprender a algunos de vosotros. Comenzando por Madrid, aquí está el salario promedio y cuánto se puede esperar pagar por muchas cosas diferentes aquí en la ciudad", dice antes de mostrar datos.

Sueldo: 2.300 euros.

2.300 euros. Café: entre 2,5 y 4 euros.

entre 2,5 y 4 euros. Copa: entre 10 y 15 euros.

entre 10 y 15 euros. Hamburguesa: 15 euros.

15 euros. Alquiler : entre 900 y 1.200 euros.

: entre 900 y 1.200 euros. Gimnasio: entre 30 y 40 euros.

"Llevo aquí seis años y las cosas se han salido definitivamente de control", admite antes de señalar que ha visto cafés de especialidad que cuestan 13 euros en Madrid.

"Esto es una locura"

"Esto es una locura. Comparemos estos números con los de Nueva York", señala antes de dar paso a algunos datos.

Sueldo: entre 4.500 y 5.300 dólares (3.863,70-4.550,58 euros).

entre 4.500 y 5.300 dólares (3.863,70-4.550,58 euros). Café: entre seis y ocho dólares (5,15 - 6,87 euros).

entre seis y ocho dólares (5,15 - 6,87 euros). Copa : 25 dólares (21,46 euros).

: 25 dólares (21,46 euros). Hamburguesa: 15 y 20 dólares (12,88 - 17,17 euros).

15 y 20 dólares (12,88 - 17,17 euros). Alquiler: entre 4.000 y 5.000 dólares (3.434,40 - 4293 euros).

entre 4.000 y 5.000 dólares (3.434,40 - 4293 euros). Gimnasio: 60 dólares o más (51,52 euros o más).

"Es significativamente más alto, como se esperaba. Pero si se tiene en cuenta la primera cifra, el sueldo, es evidente que Madrid se ha vuelto inviable para mucha gente", se lamenta.