Una experta analiza el lenguaje no verbal de Mazón en la Comisión de la Dana: cada cual más tremendo

La experta en comunicación no verbal y asesora en estrategia política y corporativa, Patrycia Centeno, que cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales por sus hilos analizando detalles que no se ha notado de figuras del mundo de la política y realeza, ha desentrañado todos los gestos del expresidente de la Generalitat Valenciana (en funciones hasta que nombren al sustituto), Carlos Mazón, durante la Comisión de la DANA.

A cada cual que ha ido analizando con lupa es más tremendo que el anterior. Sin duda, lo que más le ha sorprendido al principio es lo poco que se ha alterado durante toda la sesión. "Es realmente increíble que Mazón no se haya alterado prácticamente por nada hoy en el Congreso, pero este carácter propio de quien no tiene sangre en las venas explicaría algo de su inacción el 29/11", ha detallado al principio del hilo de X.

A la experta no se le ha escapado ni una. En el turno de preguntas de Ione Belarra, diputada en el Congreso de los Diputados y Secretaria General de Podemos, le ha notado tartamudear y llevar su mirada hacia arriba y la derecha al decir que "no solo atendí llamadas, también las hice porque quería estar pendiente. Esos gestos, según ha desvelado, significan "crear un recuerdo= inventa".

Ha destacado que cuando le han preguntado si no se planteó cancelar la comida en El ventorro, "le empieza a temblar la mano, es todavía más llamativo porque es la mano que reposa sobre la mesa...".

Lo lleva escrito en la cara

En el momento en el que le señalan que la Generalitat de Catalunya lo que no hace es "despedir a bomberos para contratar a toreros" ha notado que la respuesta la lleva escrita en la cara.

"Se tapa la boca cuando le hablan de las víctimas. No tengo claro si por vergüenza o porque no quiere que se le escape el perdón...", ha comentado. Por otro lado, cuando se explica sobre por qué los escoltas no le acompañaron hasta el aparcamiento, su gesto corporal es tremendo. "Se cruza de brazos (protege) para tratar de explicar por qué. Ante esa postura, hubiera sido bueno seguir insistiendo...", ha explicado Centeno.

"Una vez más, Matute es el que mejor ha intervenido"

Sin duda, para la experta el que mejor ha intervenido no ha sido Gabriel Rufián, uno de los más aplaudidos en X por sus preguntas, sino el diputado Oskar Matute. "No hace falta ser maleducado ni agresivo para ser duro. Además, como siempre, de los mejor vestidos (porque llevar traje o corbata no sirve de nada si la presencia no acompaña", ha pronunciado.