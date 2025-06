Una experta dicta sentencia sobre el último 'bombazo' de Aldi: "Bastante bien para el precio que tiene"

La podóloga Núria Forteza se ha pronunciado sobre un producto que ha puesto a la venta Aldi y que se ha convertido rápidamente en uno de los artículos estrella de los últimos días: los zapatos barefoot, que se caracterizan por su diseño minimalista que imita la sensación de caminar descalzo.

"Aldi ha sacado calzado barefoot para adultos, así que me he acercado a una de sus tiendas, he comprado dos modelos y vamos a comprobar si realmente es barefoot o no", empieza diciendo la especialista.

"En primer lugar tenemos este modelo, es bastante similar a una marca muy conocida de calzado barefoot. Vamos a empezar por la zona de la suela, vemos que es completamente recta con forma anatómica en la zona de los dedos, no tiene nada de drop, una suela finita sin altura en la parte posterior respecto a la anterior, no tiene contrafuerte, ofrece un poquito de resistencia pero apenas nada", señala.

"Como sistema de regulación tiene elástico y no tiene plantilla extraíble. Son bastante, bastante flexibles y doblan a la altura de los metatarsianos", añade.

"El siguiente modelo podría ser un calzado de verano porque tiene una telita muy elástica, muy flexible, que parece que va ser bastante transpirable. La zona de la suela completamente recta, zona anatómica en la zona de los dedos, tiene una suela muy finita, sin nada de drop, nada de nada de contrafuerte y esta es todavía más flexible que la anterior", destaca.

"En conclusión, considero que es un calzado que está bastante bien para el pecio que tiene (11,99 y 14,99) y está muy bien para personas que quieran probar si les va bien este tipo de calzado. Que quieran transicionar a un calzado barefoot y quieran ver un poco sus sensaciones al usar este tipo de calzado", dictamina.

Eso si, dice que hay un 'pero': "A pesar de que tienen forma anatómica en la zona de los dedos y tienen bastante capacidad, esta zona de aquí puede que sea un poquito estrecha para según qué tipo de pies".