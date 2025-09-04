Una extrabajadora cuenta el secreto de algunos restaurantes: si ven a un detalle así en un cliente, tratan de cobrarle más

Una extrabajadora de un restaurante de Ibiza ha asegurado que, tanto en su local como en muchos otros de la zona, los hosteleros les mandaban cobrar a los turistas británicos un precio mucho más alto en comparación con los españoles.

Según señala el Daily Mail, la camarera asegura que tanto a ella como a sus compañeros se les obligaba a añadir cargos adicionales y complementos a los pedidos de comida cuando sospechaban que los comensales eran del Reino Unido.

Pone como ejemplo el caso de que un turista británico pida una hamburguesa con queso: "A los empleados se les dijo que les sirvieran una hamburguesa extra grande con queso y agregaran varios extras, como hamburguesas adicionales, queso adicional, patatas fritas XL u otros productos que no habían pedido'.

Todo ello, obviamente, tratando de que los clientes no se dieran cuenta. El Daily Mail recalca que estas revelaciones de la trabajadora llegan en un momento en que numerosos turistas británicos que han visitado España se están quejando de haber sido víctimas de supuestas estafas operadas por el personal de restaurantes y bares.

"En un pequeño restaurante de Barcelona, la cuenta total fue un 20% superior a la suma de los platos pedidos. Le pregunté a la señora que nos atendió, que parecía ser la dueña, y me explicó que había un cargo adicional por sentarse en la terraza", ha denunciado una persona en Reddit, donde subraya: "Soy consciente de que este tipo de cobros son habituales en España, pero en este restaurante en concreto no había información al respecto en ninguna parte".

En otro testimonio, un turista se queja: "También en el Barrio Gótico, entramos en una tienda y compramos dos jamones ibéricos que estaban claramente marcados como 10 euros cada uno. Solo después de pagar y marcharnos me di cuenta de que el cargo en la tarjeta era de 30 euros y no de 20".