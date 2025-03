Una farmacéutica cuenta lo que le hizo una señora: por casos así, empieza a haber consecuencias 

Una farmacéutica ha contado, entre sorprendida e indignada, lo que le ha pasado con una clienta que acudió a que le asesorase sobre cremas.

"El otro día me fui súper enfadada de la farmacia. Quiero compartirlo con vosotros porque espero que no hagáis esto, por favor. Llega una mujer y me pide asesoramiento a nivel cosmético en cuanto a los productos que está utilizando en casa y lo que se quería llevar", empieza diciendo.

"Le explico todo, a nivel de gama, de principios activos, comparativas de productos, de orden de la rutina, incluidos productos que tenía en su casa. Total, al final se lleva varias cosas y cuando ya está en la bolsa la veo sacando los productos de la bolsa y echándoles una foto. Yo ya me veía venir lo que viene. Me acuerdo y...", se queja.

"Me enseña la foto y me dice que en Amazon está cinco euros más barato. Un producto que era alta cosmética y que costaba 80 o algo así. Que me parece genial y entiendo a todo el que compre fuera del canal farmacia, pero entonces no vengas aquí a la farmacia a que yo te explique, te ponga en orden y haga de todo con los productos de tu casa", reclama.

La profesional subraya que además en ese momento estaba entrando gente y tenía que atender a más personas. "¿Esto por qué lo hace la gente? No lo entiendo. Entiendo que puedas preguntar o pedir un poco de consejo si estás un poco perdido y que al final no compres, no pasa nada, el problema no es ese", destaca.

"Yo valoro mucho lo que explico, lo que intento transmitir y el mejor consejo que pueda dar lo voy a dar, pero por favor no me tengas 50 minutos dándome hasta el excipiente que lleva el envase y al final me hagas la comparativa con Amazon", insiste.

La farmacéutica advierte de que, por casos así, cada vez más farmacias cobran por un asesoramiento personalizado. Ante la pregunta de muchos usuarios, la profesional ha contado cómo acabó la historia: "Le dije que en Amazon nadie le asesoraba y se lo llevó 😂😂😂".