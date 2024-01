Una francesa habla claro sobre la creencia de que los de su país odian a los españoles

La usuaria francesa de TiKTok @agathadlzr ha hablado sobre un tema que se difunde mucho por las redes sociales, el cual ha considerado casi un mito o una falsa creencia: "La opinión que los españoles creen que tenemos de ellos".

"Cada vez que le digo a un español que soy francesa empieza a hablarme del odio que los franceses se supone que tenemos hacia ellos", ha afirmado, aclarando que siempre le preguntan por qué los franceses odian a los españoles.

Ha expresado que es una creencia que la deja desconcertada y que no sabe de dónde viene esa creencia: "Creo que viene del deporte, no estoy segura pero me parece que creen que odiamos a Rafa Nadal, pero no es verdad, nunca he oído eso".

"Nunca he escuchado a un francés que odiaba a los españoles de manera generalizada, sino al revés, me parece que siempre están encantados con España", ha expresado. Además, ha afirmado que los franceses tienen una "fascinación" por España, por la comida, el tiempo, los paisajes.

Ha querido mandar un "mensaje de paz" desde Francia a España: "Os queremos muchísimo y queremos paz, dejad de decir que os odiamos porque no es verdad". El vídeo ha acumulado casi 2.000 'me gusta' en tan solo un día.