Una gallega muestra lo que pasa si quiere ir a Bilbao en transporte público: para pensarlo

La usuaria de TikTok @harenmork ha mostrado lo que pasa si quiere ir a Bilbao (y otros lugares) en transporte público y ha hecho un discurso del que ha recibido aplausos y comentarios dándole toda la razón.

"¿Y si probamos a unir dos puntos con transporte público sin que uno de ellos sea Madrid? ¿Qué os parece si hacemos un corredor ferroviario cantábrico que también una con Galicia, Asturias y el País Vasco", ha manifestado al principio del vídeo, que acumula ya más de 60.000 reproducciones y casi 10.000 'me gusta'.

Comprobando los trayectos de Santiago de Compostela a Bilbao, en el que se supone que son 8,55 horas en transporte público pero realmente, comprobándolo, son 10 horas. "Y aun encima con transbordo y precio desorbitado", ha aclarado.

Desde Lugo a Bilbao, según Google Maps, son 9,21 horas, pero el único trayecto qu eha encontrado es de 11,31 horas. "Con transbordo y precio desorbitado...", ha repetido. De Lugo a Oviedo ni siquiera hay posibilidad.

"No queremos ir a Madrid, nos estáis obligando a ir, no me interesa, quiero ver Portugal y el norte de España, no puede ser todo el rato Madrid, Madrid, Madrid", ha rematado.