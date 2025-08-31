Una guerra de tumbonas en Tenerife hace que muchos turistas pasen la noche a la intemperie: "Cada día vamos a peor..."

Guerra de hamacas en un hotel de Tenerife. Unos vecinos de la localidad tinerfeña de Adeje, al sur de la isla canaria, ha publicado en redes una queja colectiva por un conflicto entre turistas. Los huéspedes de un conocido hotel de lugar, duermen a la intemperie por las noches para no perder su sitio en la piscina. Para muchos, la masificación turística en las Islas Canarias, "cada día va a peor".

En un vídeo compartido por el perfil Tenerife Quejas en la red social Instagram, que ha llegado a los más de 1.000 Me Gusta, se puede ver cómo, en mitad de la noche, muchos turistas extranjeros duermen en las tumbonas de una piscina para reservar un buen sitio. Según la cuenta, muchos de ellos están en el alojamiento en régimen de todo incluido y esta es "su forma o finalidad de reservar el mejor sitio para pasar el día".

En un mensaje que acompaña a la publicación, los propietarios del perfil aprovechan para quejarse del turismo masivo en la isla. "En qué contribuye este tipo de turistas a la economía de la isla", relata. "Teniendo en cuenta que el único beneficiario es el propio hotel y que además, el dinero ingresado se va directamente fuera de las islas", agrega.

Muchos usuarios de la red social se han animado a comentar la publicación, que se ha vuelto rápidamente viral. "Aún no entiendo cómo se sigue permitiendo este tipo de cosas. Hay muchos hoteles en Gran Canaria en la que te viene toda la seguridad para que ni se te ocurra", asegura una internauta. "Creo que sólo están pasando la resaca", bromea otro.

Algunos otros han preferido tomárselo con humor y ver el "lado positivo". "Así, por lo menos, no molestan a los locales con las borracheras. Están ahí en su jaula de oro, dejadlos", comenta un usuario. "No sé si los prefiero ahí que armándolas por la isla", concluye otra.