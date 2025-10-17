Una investigadora postdoctoral deja un aclamado tuit al retratar así la situación de la vivienda en España

La Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Cambridge Paula Fayos Pérez ha representado a millones de personas con la denuncia que ha hecho sobre la situación de la vivienda en España, poniendo de ejemplo su propio caso.

Todo comenzó el pasado martes, cuando el Fondo Monetario Internacional situó a España como la gran economía avanzada que más crece del mundo, y encima lo hace por segundo año consecutivo. El organismo presidido por Kristalina Georgieva elevó cuatro décimas la previsión del PIB español para este año, hasta el 2,9%, y mejora dos décimas el pronóstico para 2026.

De este modo, a pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI para España suponen una desaceleración respecto del aumento del 3,5% del PIB en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso sólo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

Fayos, que se encuentra actualmente realizando una investigación postdoctoral gracias a la Beca Leonardo del BBVA, ha compartido esa noticia y ha dejado una reflexión al respecto, que ha tenido una gran repercusión en la red social de X, la antigua Twitter.

"Teniendo una de las mejores becas postdoctorales de España, gasto el 70% en pagar el alquiler (piso de 40m2 lejos del centro). En otras palabras, mi casera está recibiendo una de las mejores becas postdoctorales de España 👍🙃", ha escrito la Doctora en Historia del Arte, que realizó su tesis sobre los Caprichos de Goya en el arte y la literatura franceses del siglo XIX.

La publicación de Fayos se ha hecho viral con más de 150.000 reproducciones en pocas horas. Además, su tuit también ha logrado superar los 4.000 me gusta y casi el millar de compartidos.