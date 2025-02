Una irlandesa enamorada de Sevilla habla del clima y lanza un mensaje directo a los extranjeros que se quejan de este

La usuaria de TikTok @sevilla.storytime es una irlandesa enamorada completamente de Sevilla, tanto que dedica especialmente todo su contenido a la ciudad, sacando curiosidades, diferencias culturales, etcétera.

En esta ocasión ha publicado un vídeo en el que lanza un mensaje directo a los que dicen (sobre todo extranjeros) que los españoles "son ridículos" por llevar guantes, bufandas o botas en febrero. "No están siendo ridículos. ¡Hace un frío de la leche, amigo!", ha contesto en primera instancia.

"Y sí, sé que me he vuelto una blandengue y muy sensible al frío, pero, ¿adivina qué? Cuando has vivido en algún lugar durante tanto tiempo... Se convierte en parte de ti, de tu alma", ha añadido posteriormente.

"Recuerdo mi primer febrero aquí, veo fotografías con un chaleco de tirantes finos, tomando el sol en medio de la ciudad, como cualquier turista diciendo ¡Dios mío, qué sol hace!", ha razonado. Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado mucho, pues lo primero que hace es ponerse un sombrero y cubrirse completamente.

Tal y como ha explicado, esta es la ironía. "Cuando hace frío aquí, los sevillanos me dicen que me acostumbraré, que hace mucho más frío de donde soy, y yo les digo que no es así", ha expresado, añadiendo que en Sevilla se siente como en casa y, al volver a Irlanda, ya tiene la costumbre de la capital sevillana.