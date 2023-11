Una joven compara la vestimenta entre argentinos y españoles y llega a una clara conclusión

La usuaria de TikTok @lolacabellerrrrrr ha publicado un vídeo mencionando una de las cosas que más le llama la atención de los españoles, concretamente de los canarios.

"Vengo a hablar de la diferencia de vestimenta y de estilos entre España y Argentina. Me parece abismal, sobre todo cuando salen las chicas", ha empezado diciendo.

Según ha señalado, en España es más típico "ponerse vestidos", un estilo que ha calificado como "más formal y elegante", debido a que estas suelen llevar tacones para salir a las discotecas, por ejemplo.

"Aquí son mucho más finas. Para salir de fiesta, llevan vestidos largos. Yo empecé a llevar vestido largo y no me di cuenta, y en mi vida me había puesto uno. Te sientes desencajada. Hay muchísima diferencia", ha relatado la joven.

Para terminar, ha aclarado que vive en las Islas Canarias, dando a entender que no quería generalizar porque "seguro que en Madrid o Barcelona hay más gente" que viste como ella.