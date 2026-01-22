Un profesor pide una excedencia de dos años y los preocupantes motivos que da son un aviso de lo que está pasando en la educación de España

Fer es un profesor de matemáticas que ya no puede más y ha dicho basta. Ha pedido dos años de excedencia en el trabajo, sin renunciar a su plaza, y los motivos que ha dado reflejan lo que está pasando en la educación en España. Ha ido un paso más allá y hace un alegato con tremenda preocupación tanto por los alumnos, como por los propios profesores y el sistema.

"Para mí, últimamente, ser profesor de secundaria ha sido una montaña. Dos años sin trabajo hace que te lo pienses un poquito más", ha comentado al principio del vídeo, que ha alcanzado más de 100.000 visualizaciones en apenas 24 horas. Ha advertido que va a hablar tanto de los alumnos, de profesores y de padres y que no se va a referir a todos en general.

Para Fer, el trabajo de profesor de secundaria "está mal" porque hay "mucha burocracia, los ratios están muy altos y la atención a la diversidad nos desborda", pero no ha hablado de eso, porque eso "ya lo sabemos". Da unos motivos de los que "no se habla tanto".

Filtros "nulos" para ser profesor de instituto

Ha alegado que hoy en día, casi cualquier persona puede ser profesor de instituto y que, a veces, los filtros por los que hay que pasar "son nulos": "Hacer un máster y pasar a una oposición no garantiza que alguien tenga las herramientas para ponerse delante de una clase de adolescentes, de enseñarles y de que todo vaya bien".

Se ha encontrado también con otros profesores de matemáticas que no se sabían el temario, como sumar fracciones con denominadores polinómicos. "¿En manos de quién estamos dejando la educación de los chavales? Todos nos podemos equivocar, pero estas cosas son básicas", ha afirmado.

"Tú escuchas a gente que dice: uy, los profesores, qué bien viven, cuántas vacaciones tienen. Hay profesores que realmente viven muy bien porque se la suda TODO. A poco que seas un profesor comprometido, lo pasas mal", ha defendido.

Profesores, mal. Familias, peor

"A muchos realmente no les interesa lo que aprendan o dejen de aprender los chavales, hay muchos que aprueban a todo el mundo para no meterse en jaleos", ha comentado, dando resultado a que luego puedan suspender la asignatura en Selectividad y, encima, el propio profesor diga que "el examen fue muy difícil o que el corrector fue demasiado duro".

Se ha quejado de que haya profesores que no quieren dar clases en Bachillerato porque "el nivel de exigencia es muy alto y tenemos que dar las cosas corriendo".

Fer ha opinado al respecto y replica: "Entonces lo que haces es aprobar a todo el mundo en la ESO, que yo entiendo que lo tiene que tener todo el mundo, pero joder, hay que exigir un mínimo, porque si no, lo que estamos haciendo es estafar a los alumnos".

Meter a los alumnos en una "burbuja"

Al final, cree que se está metiendo a los alumnos en una "burbuja", por lo que no les estarían preparando "para lo que viene de verdad".

"Enseñar va de asumir que a veces tienes que ser el malo de la película, de que entre todos les enseñemos a esforzarse, a alcanzar metas, a celebrar que las han alcanzado, pero también que hay metas que no van a lograr y que van a tener que lidiar con eso", ha añadido.

"Estamos creando personas que son incapaces de luchar contra la frustración, contra la ira, que hay que esforzarse... Y es porque nosotros tampoco sabemos hacerlo".