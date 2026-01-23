Un profesor español que lleva 43 años en Japón enamora a todos al contar qué diferencia a los alumnos de un país y de otro

Los japoneses arrastran una fama que les asemeja bastante a los españoles: se dice que no se les dan bien los idiomas extranjeros. El EF English Proficiency Index (EPI), que mide la fluidez con la que hablan inglés los adultos en países donde el inglés no es lengua nativa, sitúa a Japón en posiciones bastante bajas, por debajo de muchos países europeos y asiáticos. Por ejemplo, en el ranking de 2025, ocupaba el puesto 96 de unos 123 países medidos.

Un profesor español que lleva en Japón 43 años ha explicado su experiencia enseñando español allí: ha dado algunas claves de por qué los japoneses no son tan buenos dominando idiomas y ha señalado algunas diferencias que ve entre los alumnos españoles y los de allí.

El docente ha explicado en una entrevista en la calle con el usuario de TikTok @kaja_kyoto que ha trabajado en las Universidades de Kioto y Osaka. Ahora está jubilado, según explica, pero todavía da clases particulares.

"Mi primera clase fue terrible"

"¿Cómo encuentras a los jóvenes japoneses?", le preguntan, ante lo que responde: "Un poco tímidos. Mi primera clase fue terrible porque, en España, después de unos minutos enseñando puedes ver por las caras o los gestos si les está gustando o no".

"Pero en Japón todos tienen la misma cara. Y después, cuando acabas la clase. Así que no sabía si la clase había ido bien o no. Mi clase era de conversación, así que ponerlos en grupo para hablar al principio fue muy difícil. También les enseñé a darse la mano y no les gustó demasiado", explica.

"Son muy buenos en clase"

El docente matiza que, en cualquier caso, "son muy buenos en clase, la mayoría de ellos lo intentaban, se esfuerza": "Fue genial. Los japoneses están educados para trabajar para el grupo, siempre están pensando en el grupo. Entonces hablar frente a otras personas no es tan fácil para ellos".

Su problema, señala el profesor, es que necesitan hablar perfecto: "Creo que leen las frases en su cabeza para averiguar si está bien y luego la dicen. Entonces es una forma muy antinatural de hablar".

"No pasa nada por cometer errores"

"Así que mi tarea más difícil fue hacer que para ellos fuera fácil comunicarse, aunque cometieran errores. No pasa nada por cometer errores, los errores son una forma de aprender, no es algo por lo que debas preocuparte", sentencia en una frase que ha enamorado a decenas de personas en los comentarios.