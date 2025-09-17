Una marca pagará la reparación del bar quemado en Sevilla por un cliente que pedía mayonesa

El pasado 20 de agosto, un bar en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) vivió una escena surrealista cuando, al no contar con mayonesa para un bocadillo, un cliente suyo decidió prender fuego al local. Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues ahora una marca de mayonesas, tras comprobar lo sucedido, se ha comprometido a hacerse cargo de la reparación de los daños que sufrió el establecimiento en solidaridad con lo ocurrido.

Se trata de la firma estadounidense Hellmann's, la cual mostró su apoyo al bar en un mensaje en las redes sociales y le tendió un guante para ayudarles. "Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local, y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos".

El mensaje ha sido leído por el propietario, quien ha agradecido el gesto y ha anunciado que a partir de ahora ambas empresas trabajarán juntas. En total, el fuego provocó daños en el establecimiento de más de 20.000 euros y el presunto autor de los hechos se encuentra en prisión preventiva.

Prendió fuego al bar por no tener mayonesa

A las 19:00 horas del 20 de agosto, un individuo entró en un bar en Los Palacios y Villafranca y realizó varias consumiciones, entre ellas un montadito. Durante su pedido, solicitó mayonesa, pero el camarero le informó que no disponían de esta salsa en el establecimiento.

Sin embargo, cuando el hombre se trasladó a la terraza, repitió su petición a una camarera, quien le dio la misma respuesta. Enfadado por la negativa, se levantó de la mesa, se dirigió a una gasolinera cercana y regresó con una botella de gasolina. Acto seguido, roció la barra del bar y le prendió fuego.

Afortunadamente, agentes de la Policía Local de Los Palacios acudieron rápidamente al lugar. Tras recibir información de una camarera que había seguido al sospechoso, los agentes lograron arrestarlo. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica debido a las quemaduras que sufrió en el incidente. Ahora, se encuentra en prisión preventiva.