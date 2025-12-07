Una mexicana compra por primera vez en Mercadona y se gasta 117 euros: "Moría por ir porque todos hablaban de él"

La creadora de contenido mexicana Andrea Abaroa (@andreaabaroam), que ya ha acumulado más de 47.000 seguidores en TikTok, se ha mudado a Madrid recientemente y ha hecho por primera vez una compra en Mercadona, gastándose alrededor de 117 euros en total, generando cierto debate en los comentarios sobre si es mucho o poco cuando ha enseñado todo lo que ha comprado.

Comprar en Mercadona, y más por primera vez, es toda una experiencia para aquellos que aterrizan en España por primera vez. No por nada es uno de los supermercados más populares del país, pues según su página web dispone de 1.603 tiendas en todo el país y hasta 69 en Portugal, país vecino. La propia cadena informó que la facturación de 2024 alcanzó la cifra de 38.835 millones de euros.

"Fui por primera vez al Mercadona, moría por ir porque todo el mundo hablaba, me gasté 2.500 pesos (unos 117 euros aproximadamente", ha advertido al principio del vídeo, revelando que su compra la ha hecho basándose en las recomendaciones de su psicóloga experta en Trastorno de Conducta Alimentaria.

Los primeros productos que ha enseñado son frutos rojos, fresas, un pack de 24 huevos, plátanos, dos mangos, cinco manzanas, varios limones, aguacates, de los que opina que no son "tan lindos como en México", calabaza, una pieza de pepino, tomate y zanahoria que "así vienen, es el empaquetado que traían".

En su cesta también había un paquete de galletas, espinacas, rúcula, humus, quinoa, arroz precocido, especias, yogur griego, macarrones, queso de vaca y de cabra, dos cafés hechos, salsa teriyaki y quesos.

"Lo más difícil fue llevarlo de Mercadona a mi casa andando"

Ha destacado lo mucho que le ha gustado ver el pan fresco de Mercadona que ha podido cortar en rebanadas en el propio supermercado. En su cesta, finalmente, también había comprado papel de cocina, pasta de dientes y varios productos de cocina y baño.

Lo más caro fueron las pechugas de pavo y la pieza de salmón. "Esto es todo de mi super, la proteína creo que me va a durar una semana, lo más difícil fue llevar la compra de Mercadona a mi casa, pero viva el primer mundo", ha concluido.