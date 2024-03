Una mexicana desvela las frases muy típicas de España que no entiende

La usuaria mexicana de TikTok @larra.fitness ha contado qué frases que se suelen decir en España no ha entendido. Lleva viviendo tiempo en el país y ha preguntado a sus seguidores en una publicación el significado real, pero ella ha sacado sus propias conclusiones de cada frase.

"La número uno es 'mi polla como una olla', la cual me parece espectacular, suena increíble, se lo he escuchado a los amigos de mi esposo, pero no entiendo por qué la polla se parece a una olla", ha expresado algo incrédula.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Liarla parda" es otra de las típicas frases españolas. "Suena como a lío pero, ¿por qué pardo? ¿De dónde salió? Poruqe es conjunto", ha expresado.

Otra de sus favoritas es 'me la suda', muy utilizada de forma vulgar en el país. "Me encanta, pero no la entiendo, me la quiero adueñar pero no sé si una mujer la puede utilizar porque solamente la he escuchado en hombres y hay ciertas frases en México que no son bien vistas si las decimos las mujeres", ha manifestado.

La palabra que más ha entendido su significado es la de "cotilleo", sin embargo, ha aclarado que no sabe cómo utilizarla. "Yo en México digo chismecito, chismeando", ha expresado, añadiendo que la que menos ha entendido es 'dar el coñazo'.