Una mujer cuenta su historia personal tras compartir las palabras de Resines y las pensiones: arrasar se queda corto

La usuaria de X Lainé, conocida como @lainesoy en esta red social, ha logrado un gran alcance al compartir las palabras que se han recuperado y viralizado en los últimos días del actor Antonio Resines sobre las pensiones. La tuitera ha aprovechado para contar su historia personal.

"Mi marido, 42 años de cotización, toda la vida currando, hubiera percibido una pensión de unos 1.400 euros, que nunca cobrará porque murió antes de poder disfrutarla. Yo me liaba a hostias con todos los putos niñatos y con quién ha fomentado ese discurso", ha detallado de una forma muy reivindicativa.

La publicación de Lainé se ha hecho viral con más de 350.000 reproducciones, 5.000 me gusta y 1.000 compartidos.

En el vídeo, Resines aprovechaba una intervención en el programa de La Sexta Conspiranoicos para defender las pensiones y se dirigió con contundencia a aquellos jóvenes que no está a favor de pagárselas a los jubilados: "Queridos niños, yo cobro la pensión, que está compensada por haber sido autónomo y trabajador por cuenta ajena durante muchísimo tiempo".

"He pagado religiosamente mis pensiones y mis impuestos, como no puede ser de otra forma, y yo cobro mi pensión porque he trabajado durante mucho tiempo y he ayudado a que vuestros padres y vosotros vayáis a colegios públicos, tengáis carreteras, hospitales etc . ¿Ha quedado claro?", prosiguió Resines.

El actor elevó el tono en ese momento: "Que me venga a mí un idiota a decir que lo de las pensiones... otra cosa es que discutamos que se pueda mejorar. Como a ellos no les va a llegar, según estos anormales, pues no hay que pagarlas. ¿Pero qué dices tío? Y tus padres, ¿qué? Porque estos tendrán padres, digo yo. Sus padres llegarán a los 60 y pico años. Si no cobran las pensiones... ¿Qué son? ¿Todos millonarios los padres también? Hombre, por favor. Me parece indignante".