Una mujer con pañuelo por temas médicos hace una petición a la Policía tras lo que vivió al ir a renovarse el DNI

La usuaria de TikTok @bowelianamcv ha contado en un vídeo que está siendo muy comentado en la red social china lo que le ocurrió al ir a renovar el DNI hace unos días. Por ello ha pedido a la Policía Nacional básicamente claridad en sus normas.

"Estimada Policía Nacional no sois nada claros con las cuestiones para hacerse el DNI con pañuelo", ha empezado diciendo. Ha afirmado que de primeras, cuando se leen las normas, parece claro que no se puede llevar pero mucha gente le dijo que sí se podía.

Para estar segura mandó un mail a la policía donde le dijeron que por motivos de salud y religiosos sí se permitía el pañuelo. El día de ir a renovarlo, en la Plaza de España de Barcelona, le fueron diciendo una cosa y la contraria.

"La primera persona que me atendió me preguntó si llevaba el pañuelo por temas médicos y le dije que sí, pero no llevaba foto pensando que la hacía allí", ha relatado. Se fue al fotomatón y al volver le atendió otra persona.

"La segunda vez una persona me dijo directamente que no podía hacerme el DNI con una foto con pañuelo y le contesté que su compañero me acababa de decir que sí. Además tengo un correo donde me confirmáis que sí que puedo. Pero él insistía que no y ya me empecé a enfadar", ha explicado.

Después de varios intercambios entre varios compañeros y "una situación un poco rara" lo consiguió, pero cree que no es justo para gente que no pueda hacer frente a esta situación pasar por esto: "Pediros que seáis claros en la norma porque sí que se puede renovar el DNI con pañuelo".