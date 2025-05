Una nutricionista desmiente este gran mito sobre la grasa y lanza un importante aviso 

Qué casualidad que justo cuando la industria alimentaria quita la grasa y la repone con carbohidratos, con azúcar, todo el mundo se vuelve obeso, con problemas de corazón, ataques de corazón, problemas de Alzheimer... qué casualidad.

¿Pero no eran los huevos los que suben el colesterol? Es agenda de decir que los cereales te van a bajar el colesterol. No desayunes huevos, desayuna cereal.

O el pan, come más pan integral porque tiene tanta fibra... Eso sí, no hables de los vegetales, que son los que tienen fibra. No el pan, el pan no tiene apenas fibra. Es ridículo la cantidad de fibra que tiene.

Claro, ¿qué pasa? Quitas la grasa y la gente tiene hambre. La gente tiene hambre y empieza a comer más carbohidrato, más azúcar. Tienen más cravings, más antojos, y empiezan a comer más mierda.

Y sigo comiendo más cereales y más pan y más arroz porque tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre.... pero no me estoy nutriendo, me estoy destrozando los niveles de glucosa, me estoy creando prediabetes.

Tengo hambre todo el rato. Estoy cansado todo el rato. ¿Qué pasa? Pero oye, quitamos la grasa de los alimentos y la cambiamos por azúcares o carbohidratos y, obviamente, ingredientes que no puedes leer en las etiquetas.

Porque cuando le quitas la grasa al alimento, no sabe a nada. A nada. y te queda un producto asqueroso que no se lo quiere comer ni tu amiga la de las recetas fit.

Comer grasa es extremadamente importante para niveles de glucosa, estabilizar esos niveles de glucosa, para que tú te sientas saciado durante y después de las comidas, para que tengas energía para salud de la piel, para salud del cerebro, salud cognitiva.

¿Sabías que tus neuronas tienen un recubrimiento que está hecho de grasa? Necesitas grasa para todo, para tus hormonas, para todo.