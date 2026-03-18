Una paloma defeca sobre Almeida: ¿cuáles son las probabilidades de que te ocurra lo mismo?
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sufrido un percance muy molesto durante un acto.
Una paloma ha defecado sobre la cabeza de Almeida. El alcalde de Madrid ha sufrido este percance mientras intervenía en un acto homenaje a los caídos por la libertad de expresión.
Almeida no ha tenido más remedio que tomárselo con humor: "Y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", ha bromeado después de limpiarse.
Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que una situación como esta le puede ocurrir a cualquier persona. Incluso existe el dicho popular de que una deposición de paloma o de cualquier otro ave te puede traer buena suerte.
Pero por muy supersticioso que seas nunca quieres que algo así te suceda. Mejor evitarlo a toda costa. Es en este punto cuando puede surgir una pregunta: ¿qué probabilidades hay de que una paloma te defeque encima?
¿Es habitual que un pájaro te manche con sus deposiciones?
No existe base científica sobre este asunto. Parece ser que los investigadores están ocupados en tareas más productivas y edificantes. Sin embargo, en algunos foros de internet es posible encontrar ciertos cálculos.
Un usuario de Reddit (p2p_editor) se ha tomado la molestia de publicar una teoría para resolver esta cuestión. La conclusión es la siguiente: la probabilidad de que un ave defeque sobre ti durante un paseo es de 1 entre 76.876 si tu ritmo al caminar es lento, y de 1 entre 102.502 si tu ritmo es rápido.
La posibilidad, por lo tanto, es extremadamente improbable, aunque según algunos usuarios puede aumentar si vives en una zona con alta densidad de aves. Otro apunte de los usuarios de Reddit es que el "estudio" no tiene en cuenta que las palomas suelen defecar en puntos muy concretos, como árboles o cornisas, por lo que las posibilidades aumentas si paseas cerca.
Aunque no tenga base científica, este cálculo no sale de la "nada". El usuario cita el libro 'What If?', de Randall Munroe, que responde de manera seria a preguntas absurdas.
Según el libro, se necesita que pasen 195 años para que un pájaro defeque exactamente sobre un área de 15 centímetros cuadrados.
Los usuarios de Reddit estiman que el área "plana" de una persona vista desde arriba es de 0,1 metros cuadrados, lo que viene a significar que una persona es 66,6 veces más grande que el objetivo de 15 centímetros cuadros. En definitiva, si permaneces quieto durante esos 195 años, recibirás el impacto de 67 pájaros. Puedes comprobarlo por ti mismo si disfrutas de tanto tiempo libre como las personas que aportan su conocimiento en Reddit.