Los dos refranes de España para los que hay que recurrir a 'El Quijote' si quieres conocer su origen 

Los refranes forman parte de la cultura popular de España. Más o menos castizos, se han hecho un hueco en el imaginario colectivo como fiel reflejo de ciertas costumbres que dejan enseñanzas y a más de uno de la hacen reflexionar sobre ciertos aspectos de la vida.

Estos dichos han pasado de generación en generación y si bien son los más mayores los que cuentan con un refranero más extenso, hay varios que han sobrevivido al paso de los años y son archiconocidos por prácticamente toda la población.

Entre los mismos se encuentran ‘en boca cerrada no entran moscas’, ‘más vale tarde que nunca’, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ y ‘hoy por ti, mañana por mí’. Son precisamente en estos dos últimos casos para los que hay que recurrir a ‘El Quijote’ de Cervantes si se quiere saber su origen, tal y como apuntan desde Okdiario.

El dicho ‘ojos que no ven, corazón que no siente’, de acuerdo al citado diario, tiene su origen en la segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, aunque Cervantes no escribió la frase tal cual: «Lo que ojos no ven, corazón no quiebra», es lo que se puede leer en el conocido libro, frase que con el paso de años se transformó en ese 'ojos que no ven, corazón que no siente'.

Por su parte, ‘hoy por ti, mañana por mí’, siguiendo de nuevo al mencionado medio, encuentra su origen también en 'El Quijote' de Cervantes. Y es que en el contexto del libro, este dicho refleja el compañerismo entre el reconocido hidalgo y Sancho Panza.