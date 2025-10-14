Una pareja se va de viaje sorpresa y les toca "el destino más sucio y peligroso de Europa"

Viajar está lleno siempre de aventuras pero aún más si el ni siquiera sabes cuál es el destino que te espera. Esto es lo que les ha pasado a una pareja de argentinos, quienes se han comprado un vuelo sorpresa a una ciudad europea sin tener ni idea de cuál sería.

En conceto, lo ha contado la usuaria de TikTok Micaela (@losviajesdemicaela) una chica argentina que vive en España y que ha decidido emprender esta aventura junto a su novio y grabarlo para su cuenta de la red social.

"Nos fuimos de viaje sorpresa y nos enteramos que el destino que nos tocó, en teoría, es el más sucio y peligroso de Europa", ha comenzado relatando Micaela al principio del vídeo, el cual ha superado ya las 120.000 visualizaciones en tan solo unas horas.

"En 48 horas nos vamos de viaje y no sabemos a dónde. Me encontré en internet esta agencia de viajes que vos compras un viaje y no sabes a dónde te vas a ir de viaje hasta 48 horas antes", ha explicado la argentina. "¿Marsella? ¡Nos mandaron a Marsella!", ha exclamado su novio, revelando el destino.

"Hasta ahí todo bien, hasta que me puse a buscar en internet 'Marsella' y supuestamente es una de las ciudades más peligrosas de Europa. Pero como yo soy de Lanús, que para quien no sepa Lanús es uno de esos barrios que tal vez no incluirías en un tour por Buenos Aires...", ha bromeado la usuaria.

"Pero plata y miedo nunca tuve así que nos vamos a Marsella a ver qué onda. Llegamos a Marsella, estamos en el aeropuerto y ahora tenemos que ver cómo vamos al centro de la ciudad y parece que es como una hora en transporte público", ha continuado, mientras graba como se suben y se bajan del avión.

"Por algún motivo que desconozco nos hicieron control de pasaportes, lo cual no suele suceder si venís de un destino proveniente del espacio Schengen. No deberían controlar pasaportes pero nos controlaron, no sé si será una nueva medida o algo", ha apuntado la tiktoker.

"Y llegamos al hotel, porque como este viaje está organizado por la empresa que te lo hace sorpresa, vos ni siquiera elegís el hotel. Y nos mandaron a este hotel. Así que vamos a ver qué onda. Normal, es una habitación de hotel normal. No está nada mal", ha manifestado Micaela al ver su habitación.

"Primeras impresiones de Marsella. Es como que siento que está lindo pero como que está un poco en decadencia. Hay algunas zonas que están feas. Y sentí en algunos barrios, no sé si nos metimos específicamente en un lugar medio feo, pero sentí como un ambiente un poco hostil, que te miraban raro", ha comentado la argentina.

"Ahora vinimos más a la parte céntrica y como que está más lindo. La verdad, mucho más linda esta avenida. Pero como que te metías un poquito más para un lado o para el otro y es como que se ponía un poco más rara la situación", ha detallado la usuaria.

"Venimos para el viejo puerto, que creo que es como lo más céntrico que hay. Acá está bastante más tranquila la situación. Está bastante lindo. Después de pasear un rato nos fuimos a comer comida italiana, en Francia, sí. Y el centro estaba bastante lindo", ha concluido.