Unas amigas se van de vacaciones a Malasia y todo las desgracias que les pasan durante el viaje son para no creer

Irse de viaje con amigas a la otra punta del mundo suena a planazo, pero cuando te vas de vacaciones nunca sabes a ciencia cierta qué es lo que realmente puede ocurrir.

Quizá puedes pensar que haya alguna pelea, que se os pierda algo o incluso alguna intoxicación, pero lo que no se te pasa por la cabeza es que a todas y cada una de las miembros del grupo os pase algo.

Sin embargo, esta ha sido la experiencia de Carlota (@carlotamartelg), quien ha subido un vídeo en su cuenta de TikTok contando de forma divertida cuáles han sido las desgracias que les han pasado a cada una de su grupo de amigas durante su viaje a Malasia.

"Llevamos mitad de viaje y...", ha empezado el vídeo, mostrando varias fotografías de las integrantes del grupo muy contentas justo al acaba de llegar a su destino de vacaciones.

Una tranquilidad y alegría que parece que no les duro mucho, ya que según ha contado la usuaria de la red social, antes de la mitad del viaje las amigas ya habían pasado por una infinidad de situaciones desagradables.

"Celia: bajada de tensión, vómitos y desmayos. Chamba: quemadura de tercer grado con el tubo de escape de una moto. Carlota: desnutrición por estar en un barco cuatro días sin comer. Vinu: estafas diarias y robo de iPhone completamente nuevo", ha relatado la tiktoker.

"Ya solo podéis ir a mejor jaja"; "Buenísimo el vídeo. ¡Necesitáis un buen seguro!; "Madre mía, es que literalmente os pasó de todo", han comentado algunos de los usuarios entre risas.