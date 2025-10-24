Una periodista de 'La hora de la 1' publica lo que han llevado a la redacción y se lía: hasta lo han tenido que aclarar

El tuit de @GarciaFrigenti sobre lo que habían llevado a 'La hora de la 1'.

La periodista Irma Frigenti, que trabaja en La Hora de la 1, el programa líder de las mañanas en la televisión en España, se ha visto involucrada en las últimas horas en una polémica surrealista en la red social de X después de publicar el desayuno que habían tenido este jueves en el programa matinal que presenta Silvia Intxaurrondo.

Frigenti publicó un vídeo de escasos 14 segundos en el que se ve toda la comida que habían traído distintos compañeros suyos. En las imágenes se puede observar como hay varias empanadas, una caja con porras, un par de paquetes de donuts, varias tortas, dos cajas de los populares Manolitos y otra de palmeras.

"Si alguien tiene hambre , puede pasar por la redacción de La Hora de la 1. Aquí todos los días hay un cumpleaños, una despedida, un algo… fruta no nos da por traer, no 🤣🤣", ha escrito la comunicadora.

El tuit, que no tenía ninguna mala intención, se ha visto envuelto en una polémica, como buena parte de las cosas que rodean a RTVE, y le han llegado comentarios a Frigenti sobre quién ha pagado todo eso y si había sido con dinero público. La periodista lo ha tenido que aclarar.

La respuesta de Frigenti

"Y esto ¿quién lo paga?", ha sido lo que le ha respondido una tuitera. Frigenti ha tenido que contestar diciendo que "la que cumplía años y las dos personas a las que se les acababa el contrato hoy" y le ha acompañado con un "duerme tranquila".

"A ver, respiren tranquilos. Todo esto está pagado de nuestro bolsillo. Supongo que como en cualquier lugar del trabajo en el que alguien celebra un cumpleaños y lleva desayuno para sus compañeros", ha escrito.

Además, ha rematado su tuit con unas palabras que muestran lo surrealista del tema: "Que haya que aclararlo… en fin. Circulen, anda. Circulen".