Una profesora enseña el 10 que le ha puesto a una alumna extranjera: "Pocas veces me quedo perpleja"

Una profesora ha presumido de alumna en X (antes Twiter) y ha mostrado el pedazo de 10 que le ha plantado en un ejercicio de Apolodoro, de la asignatura de Griego. Lo curioso es que esta alumna, que viene de Italia, "llegó el año pasado sin ninguna noción de sintaxis".

Es poco común que los docentes presuman en redes sociales de sus alumnos ya que, en muchas ocasiones, estos suelen enseñar los exámenes o los ejercicios de clase que resultan más llamativos para mal y no para bien como en este caso.

"Acabo de poner un 10 en un texto de Apolodoro en el examen de mi alumna que llegó el año pasado sin ninguna noción de sintaxis (viene de Italia). La traducción al español también la ha bordado", ha escrito la docente en la red social de Elon Musk junto a una foto del ejercicio, donde se puede ver que ha plantado un "excelente" en mayúsculas y con exclamaciones.

En otra publicación ha apostillado sobre el examen en cuestión: "Qué belleza de letra, de tildes y espíritus bien colocados, de orden y claridad...perdonadme la emoción, pero pocas veces me quedo perpleja y sin palabras".

El ejercicio ha llegado a otros docentes que se han mostrado muy alegres por el resultado: "Me emociono sólo con verlo, créeme. Sé lo que puedes estar sintiendo, es tan gratificante. Enhorabuena de corazón. Me lo ha mandado mi hija, también profe está mañana. He sido profe de Latín y Griego durante 36 años y hasta hace poco más de un mes.

La docente que ha compartido el examen ha respondido: "A lo mejor hace años estas cosas eran más normales, pero vivimos tiempos en los que es complicado conseguir que un alumno llegue a hacer un análisis morfosintáctico tan minucioso y una traducción prácticamente perfecta. Es muy gratificante, sí, y me llena de inmensa alegría".