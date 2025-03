Una profesora española en Alemania prepara una clase y no se presenta nadie

La usuaria de TikTok @lasaventurasdealba suele subir contenido sobre su trabajo de profesora en Alemania. En las últimas horas ha generado reacciones en la red social china al explicar que preparó una clase y no apareció nadie.

"Yo sabía que no iba a venir absolutamente nadie", ha confesado antes de explicarlo todo. "He preparado esta presentación sobre alimentación saludable para niños, chulísima. Completa, llena de información, que para ello he tenido que ponerme a estudiar nuevo vocabulario y maneras de decir las cosas", ha proseguido.

Además había preparado una actividad de cuánto azúcar hay en cada alimento "pero la actividad empezaba a las 13:15, son la 13:33 exactamente, dura hasta las 14:15 pero mirad cuánto público tenemos". Ha dicho enseñando una clase vacía.

En los comentarios al vídeo la mayoría le manda apoyo y le dan ideas para que vaya más gente: "La próxima vez haz una fiesta española y tra tra ole ole power ponte que se comen".

Otra persona le dice: "Quizás los padres siguen todavía en el trabajo? Porque normalmente los padres suelen salir a las 17 no? horario de oficina. Aunque una pena! a mí me hubiese encantado escucharte".