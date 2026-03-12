Rosa Villacastín es clara como nunca para hablar del lío entre Sánchez y Trump: su comparación es contundente

Desde que Pedro Sánchez pusiera límites a Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán, ha ganado reputación a nivel nacional e internacional. El veto a EEUU de usar las bases militares de Morón y Rota ha enfadado, y mucho, al mandatario estadounidense, que amenazó con "cortar todo trato" con España.

Esto ha generado un gran lío entre Sánchez y Trump, pero el jefe del Ejecutivo español se ha mantenido firme con su "no a la guerra". "La posición de España es la misma que en Ucrania o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. La posición española se resume en cuatro palabras: no a la guerra", expresó hace unas semanas en una conferencia de prensa.

Y añadió: "Tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto", pronunció Sánchez hace más de una semana".

Rosa Villacastón es tajante

Trump reafirmó hace unos días que España tiene a unos ciudadanos que son "fantásticos", pero que los dirigentes eran "terribles" y que son "realmente malos" con EEUU y la OTAN.

La periodista y escritora Rosa Villacastín, siempre al pie de la actualidad y cristalina, ha hablado sobre todo lo que ha dicho Trump sobre Sánchez y no se ha dejado nada en el tintero, más contundente que nunca.

"Diga lo que diga Trump, Pedro Sánchez no es un asesino, que bombardea escuelas donde mueren 186 niñas, ni tiene un pasado en el que las violaba, de las que existen fotos que trata de esconder, ni es un mamarracho que avergüenza al mundo", ha escrito en un tuit de su perfil oficial de X (@RosaVillacastin).

Y mientras tanto, Sánchez gana reputación

Sánchez ha ganado reputación a nivel nacional e internacional desde entonces. Prueba de ello es el movimiento masivo que iniciaron los turcos en redes sociales a su favor, pidiendo a sus propios compatriotas que hicieran "espacio en sus armarios para Zara y Bershka" e incluso promesas de hacer implantes de pelos gratuitos.

El último caso ha sido el de los aficionados turcos del Samsunspor, equipo al que se enfrentará el Rayo Vallecano este jueves en octavos de final de Conference League. Han paseado por las calles emitiendo el himno del equipo madrileño por un altavoz y gritando: "Pedro Sánchez Atatürk", que significa "padre de los turcos".