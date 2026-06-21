Una profesora española revela qué pasa en Alemania con las vacaciones escolares: muy diferente según el estado

Alba, una maestra española de infantil y primaria que trabaja en Alemania, ha destacado un aspecto de la educación de allí que ha querido sacar a relucir. Lo ha contado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @lasaventurasdealba, en el que ya acumula casi 20.000 seguidores (y subiendo).

"Las vacaciones en Alemania en los colegios no se dan a la misma vez porque, si no, aquí sería un caos y todo sería supercaro. De hecho, se está llevando a debate cierta cosa al respecto, pero bueno, es una curiosidad", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 15.000 visitas en apenas unas horas.

Ha contado concretamente el caso de su estado, Renania del Norte-Westfalia, que es el más poblado de Alemania, contando con más de 18 millones de habitantes: "El último día de colegio es el 17 de julio, que es viernes, y volvemos el día tres de septiembre, aunque los profes vuelven el uno".

"En cada estado las vacaciones varían"

"En cada estado las vacaciones varían, al igual que dentro de cada estado no todas las quitas, educación infantil, no todas las escuelas infantiles tienen las vacaciones a la vez", ha revelado Alba.

La razón es sencilla: "Existen quitas de emergencia para aquellas familias que necesiten dejar a sus hijos porque los dos trabajen o porque haya alguna historia". En cuanto a reacciones, que han sido 30, hay diferentes testimonios, como el de @YuliGa: "Viví en Darmstadt, mi peque sale a vacaciones el 26 de junio y vuelve el 10 de agosto".

Por otro lado, la usuaria @RGS cree que es por las temperaturas: "No veo el cole de mis hijas abierto en agosto, palma hasta el conserje". En el caso de @Piitu:2509, en Francia es parecido: "Hay tres calendarios para los diferentes sectores territoriales. Aquí cada dos meses y medio hay vacaciones, pero en diferentes fechas".