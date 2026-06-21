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La bandera de España no está como toca en esta imagen pero tiene una explicación
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La bandera de España no está como toca en esta imagen pero tiene una explicación

Lo han explicado desde TVE. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Banderas de España antes del partido contra Arabia Saudí
Banderas de España antes del partido contra Arabia SaudíTVE

España se mide ante Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras el empate contra Cabo Verde, los de Luis de la Fuente tienen que ganar sí o sí para no complicarse la vida en esta fase de grupos y para ir con calma ante Uruguay.

Antes del partido ha tenido lugar un curioso momento que, a priori, puede parecer sorprendente porque no suele ocurrir pero que, en este caso, tiene una explicación que han dado desde TVE. 

Cuando han salido las banderas de ambos países se ha podido ver cómo los voluntarios sostenían en el aire las dos enseñas nacionales y la razón radica en un texto que hay en la de Arabia Saudí. 

Ha contado el presentador de TVE Juan Carlos Rivero que como la bandera de Arabia Saudí tiene un texto sagrado del Corán no puede tocar el suelo. Por deferencia a España, ninguna de las dos enseñas ha tocado el césped. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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