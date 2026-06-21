La bandera de España no está como toca en esta imagen pero tiene una explicación

España se mide ante Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras el empate contra Cabo Verde, los de Luis de la Fuente tienen que ganar sí o sí para no complicarse la vida en esta fase de grupos y para ir con calma ante Uruguay.

Antes del partido ha tenido lugar un curioso momento que, a priori, puede parecer sorprendente porque no suele ocurrir pero que, en este caso, tiene una explicación que han dado desde TVE.

Cuando han salido las banderas de ambos países se ha podido ver cómo los voluntarios sostenían en el aire las dos enseñas nacionales y la razón radica en un texto que hay en la de Arabia Saudí.

Ha contado el presentador de TVE Juan Carlos Rivero que como la bandera de Arabia Saudí tiene un texto sagrado del Corán no puede tocar el suelo. Por deferencia a España, ninguna de las dos enseñas ha tocado el césped.