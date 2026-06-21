Trump asegura que Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido

Donald Trump, con Keir Starmer en la cumbre de la 'paz' en Egipto

¿Qué es la noticia? Pues, últimamente, lo que busca dar a conocer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con cada mensaje que comparte en su red social, Truth Social. Pero este domingo ha ido un paso más allá: ha asegurado que el primer ministro británico, Keir Starmer, va a dejar su cargo.

En plenos rumores sobre un posible anuncio de Starmer para este mismo lunes, el inquilino de la Casa Blanca ha decidido adelantarse a todo el mundo, asegurando que se va a marchar.

"Keir Starmer dimitirá como Primer Ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA (¡EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO DEL MAR DEL NORTE!). ¡Le deseo lo mejor!", ha señalado en el mensaje.

El mensaje de Trump se ha producido en pleno momento en el que el primer ministro británico se encuentra en un periodo de reflexión en su residencia campestre de Chequers, aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial.

La debacle laborista de las últimas elecciones municipales y el retorno a escena de su gran rival (y posiblemente sucesor si finalmente hay dimisión) Andy Burnham ha mellado de forma prácticamente irreparable la figura de Starmer.

Starmer y "ángel de la guarda" en Ormuz

No es lo único que ha dicho Trump este domingo. El mandatario republicano, en plenas negociaciones entre EEUU e Irán en Suiza, ha lanzado una amenaza a Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", ha contado en una entrevista a la cadena Fox News.

El presidente estadounidense ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

"Irán debe detener inmediatamente a sus bien pagados representantes en Líbano para que dejen de causar problemas. Si no lo hacen, golpearemos a Irán muy fuerte otra vez, tal como lo hicimos la semana pasada, pero con más fuerza", ha reiterado el presidente estadounidense.