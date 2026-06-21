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Lamine Yamal saca una conclusión de la primera jornada del Mundial: "En vez de disfrutar de los partidos, queréis..."
Mundial 2026
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Lamine Yamal saca una conclusión de la primera jornada del Mundial: "En vez de disfrutar de los partidos, queréis..."

La estrella de la selección ha concedido una entrevista a 'El País'.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Lamine Yamal, estrella de la selección española en el Mundial 2026
Lamine Yamal, estrella de la selección española en el Mundial 2026NurPhoto via Getty Images

Si España quiere hacer algo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene que ser de la mano de Lamine Yamal, la estrella del Fútbol Club Barcelona es una de las estrellas de la competición con solo 19 años. 

En la previa del partido que enfrenta a España con Arabia Saudí, Yamal ha concedido una entrevista a El País donde ha dejado numerosos titulares, más propios de un jugador veterano que de uno de su edad. 

Sobre cómo ve el mundial ha sido claro y ha respondido a todos aquellos que han criticado a España por el empate a cero contra Cabo Verde en un partido con muchos fallos de cara a portería y donde Lamine Yamal fue suplente. 

El joven ha sacado una conclusión: "Que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0. Francia ha ganado 3-1. ¿Y ya pensáis que la final es Francia-Argentina?". 

Algo que Lamine Yamal no comprende: "En vez de disfrutar de los partidos, queréis sacar una conclusión muy rápida. Ahora España es malísima. Pero los que sabéis, sabéis que no es así". 

En definitiva, su conclusión es: "Que hasta el 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy". 

Hasta el momento pocas sorpresas —más allá del empate a cero de España y de Portugal, que también empató contra la República Democrática del Congo— ha habido en este mundial inusual por el aumento de equipos. Si lo normal es que hubiera 32 ahora hay 48 por lo que se añade una ronda más a las eliminatorias. 

De hecho, si un equipo queda tercero también puede clasificarse para la siguiente ronda. ¿Qué criterios hay? 

  • Puntos. 
  • Diferencia de goles. 
  • Goles marcados. 
  • Puntuación de conducta del equipo. 
  • Última clasificación FIFA. 
  • Clasificaciones FIFA anteriores.
Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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