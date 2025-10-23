Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una profesora experta matemática explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas
Virales

Virales

Una profesora experta matemática explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas

La tiktoker @laurimathteacher, con más de 1,6 millones de seguidores, lo sabe a la perfección. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Profesora de Mates explica por qué las tapas de la alcantarillas son redondas@laurimathteacher

La experta matemática y tiktoker @laurimathteacher, con más de 1,6 millones de seguidores en la red social china y casi medio millón en Instagram, ha respondido una pregunta que quizá muchas personas se hagan cuando van por la calle: ¿por qué las tapas de las alcantarillas suelen ser redondas?

Laura Gómez Pozo el alma de la cuenta @laurimathteacher. La experta tiene un libro titulado 101 tips de matemáticas para la vida real: Tu día a día más fácil con la asignatura más temida, vendido en Amazon. 

Toda esta experiencia hace que los vídeos de Gómez sean tan exitosos y divulgados y tengan, sólo en TikTok, más de 112 millones de 'me gusta'. Además, gracias a la explicaciones de la profesora muchos elementos del día a día, en los que muchas veces no se repara, pasan a tener explicación. 

¿Por qué son las tapas de las alcantarillas redondas?

En este caso, la experta ha contado que las tapas de las alcantarillas son redondas porque el círculo "es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma". ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, al moverla en algunos de los ángulos podría colarse.

"El diámetro siempre va a ser el mismo y nunca se va a colar por su propia abertura", ha explicado. Además, a la hora de transportarlas, con lo mucho que pesan, "es más fácil moverla rodando". "Imagina tener que mover un cuadrado de hierro", ha señalado la docente en un vídeo que supera las 600.000 reproducciones, los 27.000 'me gusta' y tiene casi 200 comentarios. 

Que sean las tapas del alcantarillas de redondas tiene otra explicación: "Resisten mejor la presión del terreno porque la fuerza se reparte de forma uniforme. No importa la orientación al colocarlas, siempre encaja". 

"La próxima vez que veas una alcantarilla redonda espero que te acuerdes de mí", ha sentenciado la experta. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 