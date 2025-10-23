Una profesora experta matemática explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas

Profesora de Mates explica por qué las tapas de la alcantarillas son redondas

La experta matemática y tiktoker @laurimathteacher, con más de 1,6 millones de seguidores en la red social china y casi medio millón en Instagram, ha respondido una pregunta que quizá muchas personas se hagan cuando van por la calle: ¿por qué las tapas de las alcantarillas suelen ser redondas?

Laura Gómez Pozo el alma de la cuenta @laurimathteacher.

Toda esta experiencia hace que los vídeos de Gómez sean tan exitosos y divulgados y tengan, sólo en TikTok, más de 112 millones de 'me gusta'. Además, gracias a la explicaciones de la profesora muchos elementos del día a día, en los que muchas veces no se repara, pasan a tener explicación.

¿Por qué son las tapas de las alcantarillas redondas?

En este caso, la experta ha contado que las tapas de las alcantarillas son redondas porque el círculo "es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma". ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, al moverla en algunos de los ángulos podría colarse.

"El diámetro siempre va a ser el mismo y nunca se va a colar por su propia abertura", ha explicado. Además, a la hora de transportarlas, con lo mucho que pesan, "es más fácil moverla rodando". "Imagina tener que mover un cuadrado de hierro", ha señalado la docente en un vídeo que supera las 600.000 reproducciones, los 27.000 'me gusta' y tiene casi 200 comentarios.

Que sean las tapas del alcantarillas de redondas tiene otra explicación: "Resisten mejor la presión del terreno porque la fuerza se reparte de forma uniforme. No importa la orientación al colocarlas, siempre encaja".

"La próxima vez que veas una alcantarilla redonda espero que te acuerdes de mí", ha sentenciado la experta.