Una profesora de infantil se da cuenta de un aspecto preocupante en sus alumnos

La escuela, muchas veces, se convierte en un espacio para ver cómo cambia el mundo que nos rodea, ya que los cambios de los más pequeños son todo un reflejo de la sociedad, algo que los profesores son los primeros en notar.

Y esto es algo que ha notado la profesora de Infantil Lola Cabrillana (@de_infantil), quien ha compartido a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una experiencia reciente que ha vivido ensu aula.

En su publicación, la cual ha alcanzado ya las 60.000 visualizaciones en tan solo unas horas, la maestra ha relatado impactada cuál ha sido el resultado de un sencillo ejercicio con sus alumnos que lleva años haciendo.

"He puesto triángulos de colores en el suelo. 'Dame uno que no sea rojo'. Ni un solo alumno lo ha conseguido. Hace unos años lo hacían todos. Esto está cambiando demasiado rápido. ¿Estoy yo cambiando a ese ritmo?", ha relatado la docente.

La escena que describe resulta fácil de imaginar: un aula infantil con figuras geométricas de diferentes colores repartidas por el suelo y los pequeños participando en un juego aparentemente simple y apto para su edad y comprensión.

Pero el resultado no ha sido para nada el esperado, ni el que se daba hasta el momento con el mismo ejercicio unos años atrás. Una llamativa escena que ha generado que este impactante error se haya convertido en un espejo de cómo el aprendizaje parece estar atravesando cambios que dejan a los profesores más veteranos atónitos.

En la sección de comentarios, otros docentes y algunos padres han compartido experiencias similares, indicando la influencia negativa que causan las pantallas en la atención y la manera de aprender de los más pequeños.

Además, algunos profesores han subrayado que la velocidad de los cambios tecnológicos y culturales hace difícil adaptar los métodos de enseñanza al mismo ritmo.

Asimismo, también han felicitado a la profesora de infantil por su tono, ya que ésta en ningún momento culpa a sus alumnos, sino que se pregunta a sí misma si es capaz de seguir el ritmo de una generación que crece de manera diferente a como lo hicieron las anteriores.