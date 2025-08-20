Una profesora de infantil triunfa en redes con su canción contra el abuso: "Estas son mis partes privadas, nadie debe tocarlas"

Una canción contra el abuso. Una profesora de infantil se ha vuelto viral en redes sociales después de compartir Partes Íntimas, una canción para niños contra el abuso. La publicación, que ha dado la vuelta en redes sociales, ha alcanzado más de 90 millones de visitas.

En el vídeo publicado por se ve como esta maestra de Namibia, Gelda Waterboe, canta el tema acompañada de las voces de sus alumnos, mientras que señala enérgicamente partes de su propio cuerpo. A este post le acompaña una frase: "Estad seguros. Asegúrate de que sean conscientes".

"Estas son mis partes íntimas, y nadie debería tocarlas y nadie debería apretarlas", comienza la canción. "Y si tú tocas mis partes íntimas, se lo diré a mi madre, se lo diré a mi padre y se lo diré a mi profesora", concluye.

Muchos de los usuarios de la red social TikTok se han animado a comentar el vídeo publicado. En total, 127.000 personas. De hecho, la canción ha recibido una calurosa acogida al igual que la propia maestra. "Necesitamos más profesoras como ella", asegura uno de ellos. "Ella les está haciendo saber que esto no es divertido y si esto sucede "apretando, tocando2, díganselo a alguien. ¡Sean fuertes!", opina otra.

"¿Por qué se muestra enfadada? Es un tema serio. Los niños tienen que entender que no se trata sólo de una divertida canción. Gracias profesora", comenta una internauta. "Es un gran recordatorio de que está bien sentirse enfadado y que tienes derecho a decir NO. Esta canción es una excelente manera de enseñarles a los niños sobre su cuerpo y sus límites", celebra otra.