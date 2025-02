Una profesora de Primaria reflexiona tras lo que pasó con una alumna en un trabajo grupal: "No es cosa de niños"

La maestra de inglés en Educación Primaria, y también opositora, Paula (@paula.englishteacher) ha vivido una situación delicada con sus alumnos durante un trabajo grupal y ha querido reflexionar sobre ello, siendo aplaudida por los usuarios tras generar cientos de reacciones.

"La situación me ha dejado supersorprendida, pero para mal, fatal, yo iba supermotivada a esa clase porque había preparado una actividad chula para que (los alumnos) explotasen su creatividad, inventasen cosas nuevas, no sé, hacer algo diferente a lo que es el libro...", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visitas.

Su idea principal fue hacerles trabajar en parejas para que lo pasaran mejor e interactuaran entre ellos. En lugar de elegir ella quién iba a trabajar con quién, decidió dar la libertad de que fueran los alumnos los que decidieran. "Hay muy buen rollo en clase, todo el mundo tiene bastante feeling con todos y dije, no creo que haya problemas, además son pares, o sea, perfecto", ha añadido.

Sin embargo, una de las alumnas le dijo que quería trabajar sola y, a pesar de que la propia profesora pensara que a veces se trabaja "mejor solo que acompañado", quiso animarla y acostumbrarla a trabajar con todo el mundo y colabore en equipo, pero no lo consiguió.

Esto tuvo una consecuencia directa: la que iba a ser su compañera, se quedaba sola, por lo que preguntó a los alumnos quién quería trabajar con esa alumna. Para su gran sorpresa, silencio absoluto. "Absolutamente, nadie dijo que podía irse con ellos, todo el mundo se quedó en silencio...", lamentó.

"No sé si es porque son pequeños todavía y no son conscientes de lo que puede suponer eso... De la situación que puede generar eso en un futuro, me sorprendió tantísimo que nadie se diese cuenta de que estaban dejando a una compañera apartada", ha reflexionado.

El vídeo ha cosechado más de 600 comentarios con opiniones de todo tipo: "Siempre he dicho que los trabajos en grupo son lo peor que hay en el sistema educativo porque es la oportunidad para marginar a compañeros".