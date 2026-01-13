Celia, española que trabaja como profesora en Corea del Sur, sobre las pruebas que tuvo que pasar para acceder a su empleo: "Tuve que meterme un bastoncillo por el..."

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Se toman muy en serio los exámenes médicos para poder trabajar".

Rodrigo Carretero
El vídeo de @celiamartnz.ugc sobre Corea.TIKTOK / celiamartnz.ugc

En Corea del Sur hay 614 españoles viviendo, según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, a 1 de enero de 2023. Y todos ellos han tenido que ir adaptándose poco a poco a las costumbres de un país lejano en todos los sentidos a España

Una de esas españolas es Celia Martínez, que trabaja en aquel país como profesora, y que ha compartido una anécdota que vivió cuando pasó las pruebas de selección para uno de sus trabajos.

"Tuve que meterme un bastoncillo por el culo para poder trabajar en Corea del Sur. Sí, amigo, en Corea del Sur se toman muy en serio los exámenes médicos para poder trabajar", resume la española.

"Yo estuve trabajando un año como profesora de inglés en guarderías y, claro, como estaba al cuidado de niños pequeños, pues los exámenes son más importantes todavía", contextualiza antes de enumerar algunas de las pruebas que tuvo que superar.

Todas las pruebas que tuvo que pasar

  • "Primero necesitas una medición de peso, altura y de presión arterial".
  • "Después pasabas a una exploración física donde el médico veía tu piel por si tenías alguna infección o alguna cosa rara, que en mi caso me preguntó si tenía tatuajes y que se los mostrara", señala Celia en TikTok, donde admite: "Yo me quedé así, en plan... esto se está poniendo muy raro".
  • "Después pasabas a una radiografía de tórax", señala. Y apunta que eso le pareció "muy normal" porque, de hecho, "para las visas de Corea y otro tipo de visas también te pueden pedir esa radiografía, por si tienes tuberculosis".
  • "Por último, la parte más chocante fue cuando me querían hacer (bueno, y me hicieron) un examen parasitológico de heces. Ellos te dan un bastoncillo y te dicen: 'Ve al baño y te lo metes por... y nos lo traes'. Y yo: cómo ¿qué?. Al final tuve que hacerlo para poder trabajar allí".
  • "También te piden un certificado de antecedentes penales de tu país porque ellos se encargan de sacarte el de Corea, ya que yo no tenía ni idea, la verdad", admite.
