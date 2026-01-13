Celia, española que trabaja como profesora en Corea del Sur, sobre las pruebas que tuvo que pasar para acceder a su empleo: "Tuve que meterme un bastoncillo por el..."

En Corea del Sur hay 614 españoles viviendo, según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, a 1 de enero de 2023. Y todos ellos han tenido que ir adaptándose poco a poco a las costumbres de un país lejano en todos los sentidos a España

Una de esas españolas es Celia Martínez, que trabaja en aquel país como profesora, y que ha compartido una anécdota que vivió cuando pasó las pruebas de selección para uno de sus trabajos.

"Tuve que meterme un bastoncillo por el culo para poder trabajar en Corea del Sur. Sí, amigo, en Corea del Sur se toman muy en serio los exámenes médicos para poder trabajar", resume la española.

"Yo estuve trabajando un año como profesora de inglés en guarderías y, claro, como estaba al cuidado de niños pequeños, pues los exámenes son más importantes todavía", contextualiza antes de enumerar algunas de las pruebas que tuvo que superar.

Todas las pruebas que tuvo que pasar