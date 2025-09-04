Una psicóloga alerta de algo que está comprometiendo la salud de muchos hombres: "Es súper peligroso"

La psicóloga Inés Bárcenas ha acudido al programa de Alberto Chao (@albertochaosr), en el que el creador de contenido hace entrevistas a expertos sobre diversos temas, y ha hablado sobre un tema que ha calificado como "super peligroso": la adicción a la pornografía.

"¿Cómo puedo hacer para dejar la pornografía si estoy adicto?", le ha empezado preguntando el entrevistador. "Esto es súper peligroso. El melón de la pornografía es... Sobre todo, en cerebros jóvenes", ha afirmado la experta.

"Como son descargas de placer tan efímeras, tan cortas, cada vez necesitas un estímulo más grande. Y lo que yo veo mucho es: cada vez voy a necesitar cosas más tremendas para excitarme", ha asegurado la psicóloga.

"Hasta el punto de que yo tengo un paciente que empezó a consumir pornografía con 13 años y con 20 estaba en unas prácticas vejatorias... ¡Pero de una crueldad!", ha expuesto la especialista.

"O sea, una persona de apariencia completamente normal, que dirías, esto cómo puede ser. Una persona que no había sido abusada y acabó así", ha contado, haciendo referencia a una experiencia profesional de uno de sus pacientes.

"Otro problemón es que en muchos casos hay mucha disfunción sexual. Porque lo que me está sucediendo en la relación sexual real ya no me excita", ha comentado Bárcenas, señalando otro de los principales problemas de esta situación.

"Lo principal y fundamental es consumo cero, tienes que cortar de raíz", ha asegurado la experta, haciendo hincapié en que esta es la medida más importante para conseguir atajar el problema.

"Ir a terapia te va a ayudar muchísimo. Háblalo con alguien, háblalo con un amigo, háblalo con alguien de confianza... porque en el momento en el que lo pones ahí fuera, primero tomas conciencia del problema y ya de alguna manera te comprometes", ha indicado la psicóloga.

"Lo primero es pensar en la salud sexual y que se ve altamente comprometida", ha recordado la experta para concluir, poniendo la voz de alarma sobre un tema que es cada vez más preocupante.

"Yo empecé con 9 y fácilmente te digo que me he visto el 75% de todo lo que se puede ver. Lo normal me aburre"; "Yo empecé con 8 años y cada vez busco más rough y más hard y más extreme", han comentado algunos usuarios.