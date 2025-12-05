Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una radio francesa pregunta a una 'eurofan' por la renuncia de España a Eurovisión y deja una frase para la historia
Para que muchos la lean en bucle. 

Una fan de Eurovisión
Una fan de Eurovisión, antes de la celebración de la última edición del Festival.GETTY

Camille, una fan del Festival de Eurovisión, ha dejado una frase para la historia cuando la radio francesa France Info le ha preguntado por la decisión que han tomado países como España o Países Bajos de retirarse de la competición del año que viene.

Esa decisión ha llegado después de que la 95ª Asamblea General de la UER, organizadora del concurso, haya decidido mantener a Israel como participante del certamen, pese a las protestas de un grupo de países encabezado por España, a cuya renuncia se han sumado, además de Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.

France Info subraya que todo eso supone que Eurovisión "se celebrará sin varios países participantes importantes, como España y los Países Bajos, que atrajeron a 166 millones de espectadores el año pasado". 

"¡Es una locura celebrar esta edición sin ellos!"

"¡Es una locura celebrar esta edición sin ellos!", ha resumido Camille, que ha recordado que "se supone" que el Festival "es un momento de unión, como una reunión familiar": "Obviamente, va a cambiar la imagen [del concurso] y alterar el curso de la competición y del evento. Lo veo como una amenaza para el concurso".

"Me inclino a creer que incluso podría cancelarse. Obviamente, eso sería malo; queremos que continúe, pero dada la dirección que está tomando, quizá tenga sentido tomar un descanso", ha admitido la eurofan. 

Hickel: "Nunca normalicen un régimen genocida"

En parecidos términos se ha expresado el antropólogo británico Jason Hickel, autor y miembro de la Royal Society of Arts y catedrático del Instituto de Ciencia y Tecnología Medioambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha asegurado: "Irlanda, España, Eslovenia y los Países Bajos boicotean Eurovisión por la participación de Israel. Es una decisión absolutamente correcta. Nunca normalicen un régimen genocida".

El asunto ha saltado ya al debate político y e líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar Eurovisión para desviar su "agenda de corrupción insoportable" y ha calificado de "hipócrita" que RTVE sí que retransmita el mundial de atletismo con Israel compitiendo.

Feijóo habla de "hipocresía" 

En declaraciones a los medios tras visitar la fábrica Quesos del Casar (Cáceres), Feijóo ha acusado al Ejecutivo de intentar desviar la atención de los casos de corrupción que le rodean con la "hipocresía" de Eurovisión.

Así, el líder del PP ha afirmado que España "está sometida a una agenda de corrupción insoportable", dado que "la agenda judicial del Gobierno es absolutamente insólita", con "problemas que se agolpan en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz".

