Una reclutadora de personal pide a los candidatos devolver las llamadas para las entrevistas y se encuentra con la respuesta del miedo: "Puede que sea una estafa"

Lucía García Tamarit, que en las redes sociales se ha convertido en una voz familiar para quienes buscan trabajo en el sector de la hostelería en España, ha abierto un buen debate en TikTok con su último vídeo, en el que ha compartido una queja sobre un problema que, en su trabajo como reclutadora en el sector hostelero, se ha convertido en habitual: que los candidatos de una oferta de empleo no devuelven las llamadas perdidas.

“La verdad que no entiendo por qué cuesta tanto”, comienza Lucía en el vídeo. “Si estáis en un proceso de selección o estáis aplicando y buscando trabajo y tenéis llamadas perdidas de números que no conocéis, devolver las llamadas. Es que no lo entiendo”. La seleccionadora, que se define como alguien que “ayuda a hosteleros a encontrar personal comprometido”, confiesa que persigue a los candidatos “por diestro y siniestro” sin éxito.

De hecho, Lucía García recuerda su propia experiencia como candidata: “Yo, cuando aplicaba para trabajar en empresas, si sabía que estaba intentando encontrar trabajo y me llamaban de un número desconocido, devolvía la llamada. Porque ¿y si es esa empresa?”. Sin embargo, su llamamiento no ha caído en saco roto, pero las respuestas de los usuarios han puesto sobre la mesa un problema mayor: el miedo a las estafas.

Su queja ha abierto un debate en los comentarios del vídeo, donde muchos usuarios han explicado por qué han dejado de devolver llamadas de números que no tienen registrados. "Deberías saber que hay muchísimas llamadas spam y fraudulentas. Si yo viera que no me cogen el teléfono mandaría un correo o un WhatsApp, no cuesta tanto", responde un usuario. Otro añade que "el 99% son llamadas de spam de una máquina diciendo que llaman de Indeed, es normal…".

El problema de las llamadas fraudulentas no es nuevo, pero su aumento ha hecho que muchos busquen alternativas de comunicación más seguras. Algunos sugieren que las empresas serias deberían identificarse al llamar. "Si es una empresa seria, que cuando llame aparezca el nombre de la empresa. Hasta yo, que soy un pringado, lo hago con mi número de business", comenta un usuario.

Otros, en cambio, han reconocido que esta situación les genera una contradicción difícil de resolver. "Antes devolvía todas las llamadas, pero con tantas estafas me da reparo, y es la pescadilla que se muerde la cola, porque estoy buscando trabajo", confiesa una persona en los comentarios.