Le recuerdan a Penélope Cruz lo que hizo Javier Bardem en los Oscar y deja una respuesta para enmarcar

El estreno de La Bola Negra, la nueva película de Los Javis, es uno de los eventos más esperados de este 2026. El filme, que se estrenará el proximo mes de octubre cuenta con la participación de múltiples rostros bien conocidos en el panorama cinematográfico internacional, como Lorenzo Zurzolo o la oscarizada Penélope Cruz. En una entrevista con el diario El País, la intérprete ha hablado de su papel en la nueva película y de otros aspectos de su trayectoria y de su matrimonio con Javier Bardem.

Uno de las declaraciones más destacables de la conversación con el periódico ha sido su respuesta al ser preguntada por el papel de Bardem en la última gala de los Oscar, donde aprovechó para proclamar el "no a la guerra" en Oriente Medio. Encargado de presentar el premio a la mejor película internacional, aprovechó el altavoz para decir, contundente: "No a la guerra y Palestina libre". Su intervención provocó una ola de reacciones tanto en el mundo del cine como en las redes sociales.

Cruz, preguntada por la actividad de su marido, lo tiene claro: "Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo a hablar, con todo lo que está ocurriendo con el ICE y con los demás conflictos", dice. "Es que si no es miedo, ¿qué es? Prefiero pensar que es miedo…", dicta.

"La cantidad de imágenes que nos han llegado de niños y civiles en Gaza, que a mí me afectan exactamente igual que las imágenes de todos los civiles que murieron en Israel el 7 de octubre...", continúa la intérprete, que se hizo con un premio Oscar en 2009 por su papel en Vicky Cristina Barcelona. "Veo a esos niños en Gaza sufriendo y muriendo de esa manera, ese nivel de agonía y de horror, y me pregunto: ¿Cómo podemos ver eso y no decir nada, no escribir nada, no hacer nada? Allá cada uno", sentencia.

"Yo nunca permitiré que nadie me quite la voz"

Al ser preguntada si le ha pasado factura profesional sus posicionamientos en ciertas causas, dice que sí, "algunas veces". Pero, no renuncia a sus principios: "Eso me ha servido para darme cuenta de que no tenía que trabajar con esa persona".

"Yo nunca permitiría a nadie que me quitara la voz a la hora de denunciar el machaque a los civiles y a los niños en cualquier lugar del mundo, porque para mí la vida de un niño tiene exactamente el mismo valor en cualquier lugar del mundo, y desgraciadamente parece que para muchas personas no es así", apunta la actriz española. Ella lo explica: "Me centro en los niños, porque siempre me han importado mucho desde muy joven. A los 18 años fui a Calcuta, quería estar allí trabajando con la madre Teresa, y vi cosas muy duras, me marcó mucho ese viaje", termina.