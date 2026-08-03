"Ha aprendido una dura verdad": un prestigioso medio define con una palabra a Sánchez tras la crisis de Ceuta... y no le va a gustar

El presidente español, Pedro Sánchez, conversa con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, antes del inicio de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, el 17 de diciembre de 2025 en Bruselas.

La crisis vivida en Ceuta en los últimos días tiene mil vertientes: empezando por la esencial, que es la humanitaria, y siguiendo por la territorial, la criminal, la social... y, claro, queda la política, la doméstica y la internacional. Entre 50.000 y 60.000 personas han cruzado desde Marruecos hasta la ciudad autónoma y, aunque muchas han regresado por su propio pie, aún queda saber cuántos siguen en suelo español y en qué condiciones. Por el camino han quedado, al menos, 72 vidas del lado español y otras 11 del marroquí.

El Gobierno español, a la urgencia de contener la situación, ha sumado el incendio europeo que ha provocado. Los ministros responsables de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia este martes para hablar sobre esa llegada de migrantes, tras las peticiones por parte de 22 Estados miembros, y del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

No va a ser una cita fácil. A través de la videoconferencia, pueden saltar chispas, ya que hay países como Dinamarca e Italia que han reclamado la exclusión temporal de nuestro país del espacio Schengen, aludiendo a supuestas razones de seguridad. El mandatario socialista envió el sábado una carta a Bruselas en la que denuncia, sin citar a ninguna, que estas naciones han actuado "por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político".

En las horas previas a la reunión, POLITICO, uno de los medios europeos de referencia en la burbuja comunitaria, ha lanzado su habitual Playbook, su newsletter mañanera, centrada en la crisis fronteriza... y no deja en muy buen lugar al líder español, al que define como "el líder más solitario de la UE".

En palabras de su autor, Sebastian Starcevic, "la crisis migratoria de España revela hasta qué puntoha caído Pedro Sánchez". "El presidente del Gobierno español (...), ha aprendido una dura verdad en los últimos días: quien fuera uno de los líderes más carismáticos e influyentes de la UE, ahora es prácticamente un paria en el bloque", expone.

"Quien fuera uno de los líderes más carismáticos e influyentes de la UE, ahora es prácticamente un paria en el bloque"

A pesar de que la mayoría de las personas que cruzaron el paso regresaron a Marruecos, 22 líderes de la UE firmaron una carta acusando a Sánchez de fomentar la migración ilegal mediante políticas de regularización, recuerda el medio. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, tildó la situación de "inobjetablemente inaceptable" manteniendo distancia política con Sánchez. "Los funcionarios de la Comisión recalcaron que la institución había estado en contacto con Madrid "a todos los niveles, tanto técnicos como políticos". Pero la presidenta Ursula von der Leyen no viajó a España ni se pronunció públicamente sobre si había hablado con Sánchez, limitándose a emitir un comunicado en el que calificaba las escenas caóticas de Ceuta de 'inaceptables'", indica.

El español recordó, como respuesta, las altas cifras de migración irregular en Italia y Grecia, por ejemplo, y desde el grupo socialista europeo se criticó el uso partidista de la crisis. Iratxe García, la líder española de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, declaró a POLITICO que es "particularmente lamentable" que los partidos y líderes "moderados" hayan "intentado explotar la situación para obtener rédito político" y no hayan mostrado solidaridad con Madrid.

También Defensa y China

Sin embargo, España "no es el primer país europeo en regularizar la situación de los inmigrantes". Como señaló un diplomático del sur de Europa, "Portugal hizo prácticamente lo mismo bajo gobiernos anteriores sin una reacción tan contundente por parte de la UE, aunque desde entonces ha endurecido sus normas". Pero, añade, "la magnitud de la reacción en Ceuta demuestra lo agotada que está la paciencia de Europa con Sánchez". Y es que, expone Starcevic, el presidente español ya arrastraba roces pasados, una "frustración" que ha "enfurecido" al centroderecha y centroizquierda en el Consejo "al demorarse en la aprobación del gasto en defensa y adoptar una postura más conciliadora con China", afina.

"El bajo gasto en defensa de España ha irritado especialmente a los líderes, según declaró el diplomático. En su participación en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich junto a los líderes danés y finlandés este año, Sánchez abogó por un rearme “moral” en lugar de uno nuclear y defendió la negativa de España a cumplir el objetivo del 5 % de la OTAN para 2035. Al preguntársele si le convencía el argumento, el presidente finlandés, Alexander Stubb, respondió con ironía: 'Estoy comprando mucho material de defensa'".

POLITICO abunda en que en "un momento en que los gobiernos normalmente cerrarían filas y mostrarían solidaridad, las capitales de la UE se han apresurado a volverse contra Madrid, lo que demuestra hasta qué punto ha caído la estrella de Sánchez". Y no encuentra calor ni en sus correligionarios porque Dinamarca y Malta, los dos socialdemócratas que quedan en la UE junto a España, son dos de los firmantes de la carta reclamando la reunión de mañana.