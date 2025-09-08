La usuaria de TikTok Ana (@anaaames) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando qué uso le da a ChatGPT para que la IA la ayude a conocer la ciudad durante un viaje con sus amigas a Palermo.

"Hola Chati, estamos aquí delante del Teatro Massimo de Palermo. ¿Me puedes contar así un poco de forma amena lo más interesante que deberíamos saber sobre ello? Gracias", le pregunta la usuaria a ChatGPT, llamándole 'chati' de forma cercana.

Mientras se lo pregunta, Ana está junto a su grupo de amigas enfrente del Teatro Massimo de Palermo, uno de los hitos más importantes y espectaculares de la ciudad italiana del cual les gustaría conocer su historia.

"Claro que sí. ¡Qué guay que estés en Palermo! Pues mira, el Teatro Máximo es una auténtica joya. Es el teatro de ópera más grande de Italia y uno de los más grandes de Europa", le contesta ChatGPT, en tono cercano y juvenil.

"Lo inauguraron en 1897 y la verdad es que impresiona un montón, no solamente por su tamaño sino por acústica, que es una pasada...", continúa contándole la IA mediante su función de voz.

Un uso que ha hecho saltar las alarmas y poner los pelos de punta a un gran número de usuarios temiendo que esta función de ChatGPT pueda hacer que se pierda la profesión de los guías turísticos.

"Nos parece gracioso, pero no lo es en realidad. Las consecuencias son verdaderamente terribles"; "Habiendo estudiado guía turística, esto me da mucho miedo. ¡Me va a quitar el trabajo", han comentado algunos usuarios.

"Cuando te encuentras con un guía apasionado por su trabajo no hay IA que supere lo que te aporta"; "Pueden decir lo que sea pero no es lo mismo, sí puede que te dé la información y tal, pero nunca se compara con tener un guía que vive allí, que te da datos curiosos, te recomienda restaurantes....", han asegurado otros internautas.

"Chati siempre apoyándonos"; "¡Y se lo inventa menos que los de los free tours!"; "Os quitan Chati y usáis señales de humo"; "¡El día que las maquinas se revelen está chica se salva por darle las gracias!", han comentado otros usuarios, en tono bromista.