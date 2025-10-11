Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Unas españolas van de viaje a Oaxaca y prueban la bebida más típica: su cara es todo un poema
Virales

Virales

Unas españolas van de viaje a Oaxaca y prueban la bebida más típica: su cara es todo un poema

Está claro: para gustos, los colores.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Vaso de tejate, bebida típica de OaxacaFragmento del vídeo de @itspillingthetea

Uno de los momentos más esperados de los viajes para muchos es cuando toca enfrentarse a los sabores locales, ya que la gastronomía es una forma más de conocer la cultura del destino. Aunque la experiencia no es siempre positiva. 

Esto es justamente lo que les ha ocurrido a un par de amigas españolas que, durante su visita a la ciudad mexicana de Oaxaca, decidieron probar el tejate, una bebida tradicional oaxaqueña considerada toda una joya gastronómica con siglos de historia

En concreto, la usuaria de TikTok @itspillingthetea, una española que se ha ido de viaje con su amiga a Oaxaca, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social probando la mítica bebida, una de las más representativas de esta región.

"Estamos en Oaxaca y vamos a probar por recomendación de nuestro driver el tejate. Le llaman bebida de los dioses y lleva, nos ha dicho, como canela y tal", han comenzado relatando la usuaria.

"No creo que me guste a mí personalmente", ha apuntado una de las amigas, antes de atreverse a probarla. "Yo creo que me puede gustar, me gusta la canela", ha añadido la otra, siendo más positiva.

"Tengo un poco de miedo. No sé, la verdad es que la pinta es un poco sospechosa, pero yo me fio al 100% de nuestro driver", ha apuntado la española con la bebida ya en la mano.

Pero, finalmente, el resultado no ha sido el esperado: "Es como un agua un poco sucia con tropezoncillos... No está muy bueno. Y no sabe a canela", ha concluido la viajera, sin acabar convencida de su sabor.

Además, en el vídeo la usuaria ha explicado cómo se hace y de dónde proviene la mítica bebida oaxaqueña: "El tejate es una bebida de origen prehispánico, originaria de Oaxaca, que se elabora con maíz, cacao, semillas de mamey tostadas y la flor de cacao".

"Conocida como 'la bebida de los dioses', su preparación consiste en moler los ingredientes hasta formar una pasta que se mezcla con agua para formar una espuma blanca y grumosa", ha explicado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 