Unas españolas van de viaje a Oaxaca y prueban la bebida más típica: su cara es todo un poema

Uno de los momentos más esperados de los viajes para muchos es cuando toca enfrentarse a los sabores locales, ya que la gastronomía es una forma más de conocer la cultura del destino. Aunque la experiencia no es siempre positiva.

Esto es justamente lo que les ha ocurrido a un par de amigas españolas que, durante su visita a la ciudad mexicana de Oaxaca, decidieron probar el tejate, una bebida tradicional oaxaqueña considerada toda una joya gastronómica con siglos de historia

En concreto, la usuaria de TikTok @itspillingthetea, una española que se ha ido de viaje con su amiga a Oaxaca, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social probando la mítica bebida, una de las más representativas de esta región.

"Estamos en Oaxaca y vamos a probar por recomendación de nuestro driver el tejate. Le llaman bebida de los dioses y lleva, nos ha dicho, como canela y tal", han comenzado relatando la usuaria.

"No creo que me guste a mí personalmente", ha apuntado una de las amigas, antes de atreverse a probarla. "Yo creo que me puede gustar, me gusta la canela", ha añadido la otra, siendo más positiva.

"Tengo un poco de miedo. No sé, la verdad es que la pinta es un poco sospechosa, pero yo me fio al 100% de nuestro driver", ha apuntado la española con la bebida ya en la mano.

Pero, finalmente, el resultado no ha sido el esperado: "Es como un agua un poco sucia con tropezoncillos... No está muy bueno. Y no sabe a canela", ha concluido la viajera, sin acabar convencida de su sabor.

Además, en el vídeo la usuaria ha explicado cómo se hace y de dónde proviene la mítica bebida oaxaqueña: "El tejate es una bebida de origen prehispánico, originaria de Oaxaca, que se elabora con maíz, cacao, semillas de mamey tostadas y la flor de cacao".

"Conocida como 'la bebida de los dioses', su preparación consiste en moler los ingredientes hasta formar una pasta que se mezcla con agua para formar una espuma blanca y grumosa", ha explicado.