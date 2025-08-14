En Francia se hacen eco de los incendios de España y dedican una frase a Feijóo que todavía resuena

Los incendios están haciendo estragos en España, arrasando hasta el momento más de 50.000 hectáreas y provocando tres fallecidos, además de una nueva suspensión del AVE que va desde Madrid hasta Galicia, y viceversa.

En Francia, como en otras partes del mundo, se han hecho eco y han relatado todo lo que está viviendo el territorio español y también se han acordado de las recientes palabras de Feijóo denunciando que "el Gobierno no está", refiriéndose a las vacaciones del presidente Pedro Sánchez y otros ministros.

Le Monde ha destacado que "mientras los incendios arden, líderes políticos de derecha e izquierda están culpando a otros", por los continuos ataques de un lado a otro sobre la mala gestión de los territorios tanto del pasado como del presente.

"El presidente del Partido Popular, conservador, Alberto Núñez Feijóo, criticó la falta de vigilancia en los bosques y la tardía reacción del gobierno, a pesar de que las medidas de prevención dependen de las administraciones regionales", han recordado.

"Más de 8.000 personas han sido evacuadas de una treintena de municipios solo en Castilla y León, donde la joya natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus grandes paredes de roca roja, bosques de robles, castaños y cerezos silvestres que creían en las laderas de antiguas minas de oro explotadas durante la Antigüedad, ha quedado reducida a cenizas", ha destacado el diario francés.

Varios de los enfrentamientos entre políticos tiene a Feijóo entre ellos, siendo uno de los casos el afeo a unas palabras supuestamente irónicas de Óscar Puente, a través de un tuit, en el que hacía una broma sobre los incendios.